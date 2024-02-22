“بالدرجات” ظهرت الان نتائج الثالث متوسط التمهيدي 2024 عموم المحافظات العراقية موقع وزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم في العراق رسميًا منذ قليل عن اعتماد نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي في جميع المحافظات العراقية للعام الدراسي 2024، الترم الأول، وتم رفع نتائج الامتحانات التمهيدية للصف الثالث المتوسط عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية، بالإضافة إلى موقع السومرية الذي يُعتبر موقعًا معتمدًا من الوزارة للإعلان عن النتائج، بالإضافة الى موقع “نتائجنا الإلكتروني ” ويتم الآن الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي في العراق الترم الاول برقم الجلوس وبالاسم، من قبل الطلاب وأولياء الأمور داخل جميع المحافظات العراقية، ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم المعلومات الكاملة للوصول إلى نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي في العراق بكل سهولة ويسر.

رابط نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي في العراق 2024:

فيما يلي، سنستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط باستخدام رقم الامتحان:

1. قم بزيارة موقع وزارة التربية والتعليم العراقية الرسمي على الإنترنت.

2. ابحث عن القسم المخصص للاستعلام عن النتائج،

3. انتقل إلى صفحة الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط.

4. قم بإدخال رقم الامتحان الخاص بك في الحقل المخصص.

5. انقر على زر “استعلام” أو “بحث” للحصول على النتيجة.

6. سيتم عرض النتيجة على الشاشة، ويمكنك طباعتها أو حفظها للرجوع إليها في وقت لاحق.

نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي في العراق الترم الاول:

في الساعات الأخيرة، شهدت عمليات البحث عن نتائج الصف الثالث المتوسط التمهيدي ازديادًا ملحوظًا بعد إعلان وزارة التربية والتعليم في العراق أن نتائج الصف الثالث المتوسط لعام 2024 ستكون متاحة اليوم الخميس الثاني والعشرون من فبراير شباط الحالى ،و أصبحت هذه الأخبار تطلعًا مهمًا للعديد من الأشخاص المعنيين بالتعليم، وذلك لتحديد مسارهم الدراسي المستقبلي والاستعداد للفصل الدراسي القادم.

نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي في العراق:

نتيجة الصف الثالث المتوسط التمهيدي في العراق الترم الاول برقم الجلوس، قامت الوزارة بتفعيل، رابط نتائجنا الإلكتروني الخاص بالنتائج الرسمية ويتم الآن الاستعلام من قبل الطلاب وأولياء الأمور من أجل الاستعلام عن النتائج بسهولة دون الحاجة إلى زيارة المدرسة.