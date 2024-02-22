ظهرت الآن نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024 عبر الموقع الإلكتروني التعليمي نتائجنا في جميع محافظات العراق

خلال الساعات الماضية تصدرت نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024 للبحث عن النتائج عبر الرابط الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم، حيث إنه يتم الإعلان رسميا عن النتائج لكافة المراحل التعليمية بالعراق، لذلك يمكن للطلاب وأولياء الأمور العثور على النتائج عبر الرابط الإلكتروني مباشرة، حيث أن هذه النتائج يتم إعلانها عبر المواقع الرسمية بعد أن تم اعتمادها من قبل وزير التربية والتعليم بالعراق.

رابط نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024

في بيان عاجل أكدت وزارة التربية والتعليم بالعراق عن نتائج تمهيدي ثالث متوسط 2024 خلال الساعات المقبلة من يوم الخميس الموافق الثاني والعشرون من فبراير لهذا العام، حيث إنه من المقرر تم الانتهاء من مرحلة تصحيح ومراجعة الامتحانات ورصد درجات كافة المراحل التعليمية الدراسية لجميع المواد الدراسية، لذلك نوضح خلال موقعنا الإخباري الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم، أو من خلال موقع نتائجنا.

خطوات الاستعلام والحصول على نتيجة تمهيدي ثالث متوسط 2024

للعثور على نتيجة تمهيدي ثالث متوسط 2024 بكل سهولة ويسر دون الذهاب إلى مقر إدارة المدارس من خلال موقع نتائجنا، ولكن من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول عبر الموقع الإلكتروني نتائجنا من هنا قم بتحديد أيقونة “نتائج تمهيدي الثالث المتوسط”. ثم قم بتحديد المرحلة التعليمية للطالب. ثم قم بمدونة بيانات الطالب الشخصية من رقم الجلوس واسم الطالب ثلاثى. ثم قم بالنقر على زر عرض نتيجة تمهيدي. وانتظر لحظات بسيطة من البحث وتظهر نافذة جديدة بنتيجة، ويمكنك أيضا حفظ النتيجة بصيغة pdf على جهازك.

توزيع درجات نتيجة تمهيدي ثالث متوسط 2024

نهضت وزارة التربية والتعليم العراقية بتوزيع المواد الدراسية بمرحلة تمهيدي ثالث متوسط 2024 بمجموع درجات 600 نقطة موزعة على كافة المواد الدراسية كما يلي: