“اطمن …هتصرفهم قبل رمضان ” اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مارس 2024 والحكومة تحدد الفئات المستحقة

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين مارس 2024، خبر أصبح على قوائم محركات البحث لشهور عديدة، مما جعل وزارة التموين والتجارة تخرج عن صمتها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد بسبب غلاء أسعار السلع والمواد الغذائية، وتحديداً مع حلول شهر رمضان المبارك، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر ورد وزارة التموين على هذا الخبر المتداول…..

اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024

وصرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور”علي المصيلحي” أن الأخبار التي يتم تداولها بشأن اضافة 100 جنيه على بطاقة التموين في مارس 2024، ليس لها أي أساس من الصحة وأن الوزارة غير مسؤولة عن إصدار مثل هذه القرارات.

كما أكد “المصيلحي” خلال حوار له على قناة “صدى البلد” أن الوزارة تسعى على ضخ كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية بمعارض أهلا رمضان المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، هذا بالإضافة إلى صرف الدعم للمواطنين وزيادة عليه كيس السكر الحر بسعر 27 جنيه للكيلو على كل بطاقة تموينية تحتوي على فرد لـ 3 أفراد، وصرف 2 كيلو سكر لكل بطاقة تموين تحتوي على 4 أفراد وأكثر .

الفئات المستحقة بإضافة 100 جنيه على بطاقة التموين

وأشار “المصيلحي” إلى أنه في حالة اصدار قرار اضافة 100 جنيه على بطاقات التموين سوف تكون هناك أسر وفئات أولى بالرعاية وهم: