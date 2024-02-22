دوري أبطال أسيا: تردد قناة SSC EXTRA 1 الجديد الناقلة لمباريات الاتحاد السعودي اليوم

تردد قناة SSC EXTRA 1 الجديد، والتي تقدم إلي متابعها فى المملكة العربية السعودية اليوم مباريات دوري أبطال أسيا لموسم 2024 ، ولهذا ارتفع البحث عنها في الساعات الأخيرة على محركات الانترنت من اجل مباراة مباراة الاتحاد السعودي اليوم ضد نافابخور والتي تبدأ في تمام الساعة الخامسة بتوقيت السعودية وتنقل على تردد باقة قنوات السعودية الرياضية اكسترا، واليك تفاصيل كاملة لمتابعة مباريات اليوم.

تردد قناة SSC EXTRA 1 الجديد

تقام اليوم الخميس الموافق 22 فبراير مباريات دوري أبطال أسيا 2024 ونقل على قنوات SSC سبورت على العرب سات وهى متاحة إلي مواطنين في المملكة السعودية مجانا فق ولكن لباقي المتابعين عليهم دفع رسوم اشتراك من اجل متابعة البطولات لحصرية التي تنقلها ، وتمتلك القناة على قاعدة جماهيرية كبرى في الخليج والشرق الأوسط، بفضل أنها تقدم اليهم أقوي بطولات كرة القدم والألعاب الأخري عبر شاشتها المفتوحة والمشفرة، وتذاع مباراة الهلال ضد سباهان اليوم في تمام التاسعة بتوقيت مكة المكرمة والثامنة بتوقيت القاهرة، بينما تقام مباراة الاتحاد ضد نافابخور في تمام الساعة الخامسة بتوقيت مكة المكرمة والسادسة بتوقيت مصر.

القناة الناقلة لمباريات دورى ابطال اسيا

استقبل إشارة تردد قناة SSC EXTRA 1 الجديد على العرب سات والتي تذاع عليها مباراة الاتحاد ونافابخور اليوم ، بينما تنقل مباراة الهلال ضد سابهان على تردد قناة SSC1 عربسات، واليك ترددات تلك القنوات بجودة HD على العرب سات:

التردد: 12418

القمر الصناعي: العرب سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD.

تردد قناة SSC1

القمر الصناعى : العرب سات

التردد: 12417

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ:5/6

مازالت نتيجة المباراة الاتحاد ضد نافابخور الآن تعادل سلبى بين الفريقين مع انتهاء الشوط الأول ، وعلى أمل أن يهاجم الاتحاد ويحرز أولي أهدافه في الشوط الثانى ويحقق الفوز من اجل التأهل إلي الأدوار النهائية من دوري أبطال أسيا ، والذي من المفترض انه ينافس على اللقب هذا العام بشكل كبير بعد ضمه نخبة من كبار لاعبين كرة القدم.