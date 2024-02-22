كشوف pdf رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 دور اول عبر موقع نتائجنا results.mlazemna.com في عموم المحافظات العراقية

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024، خلال الساعات الماضية تم تفعيل رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 بعدما تم الكشف عنها في عموم المحافظات العراقية بشكل رسمي، وقد تم الاعلان عن نتائج الثالث المتوسط 2024 صباح اليوم الخميس بعدما تم الانتهاء من أعمال التصحيح في جميع الكنترولات والكشف عن نسبة النجاح أيضا، واليكم خطوات الاستعلام عن نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا الرسمي، فقط اتبع الخطوات التالية.

رابط نتائج الثالث المتوسط 2024

هذا وقد تم تفعيل رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 ليتمكن كل طالب من الاستعلام عن درجاته بشكل سهل وميسر وهو في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، حيث تم رفع كشوف النتيجة بصيغة pdf على الموقع الرسمي ليقوم الطلاب بتحميل الملفات والاستعلام عن المجموع الكلي، حيث تعد الثالث المتوسط من أهم المراحل التعليمية في مشوار الطالب التعليمي، واليكم طريقة استخراج نتائج الثالث المتوسط 2024 بالاسم عبر موقع نتائجنا:

قم بزيارة موقع نتائجنا الرسمي.

قم بالضغط على نتائج امتحانات الطلاب.

قم باختيار نتائج الثالث المتوسط 2024.

قم بالضغط على كلمة “تنزيل” الموجودة بجوار اسم محافظتك.

سيتم تنزيل كافة كشوفات النتيجة خلال ثواني.

افتح الملفات وابحث عن اسمك ومجموعك.

نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024

وبهذا الشكل أصبحت نتائج الثالث المتوسط بالاسم 2024 متاحة عبر موقع نتائجنا وموقع وزارة التربية العراقية أيضا في عموم المحافظات:”لرصافة، الكرخ، البصرة, ذي قار, ديالي، كربلاء، كركوك، ميسان، المثنى، النجف، نينوي، القادسية، الأنبار، بابل، صلاح الدين، الرصافة الأولى، السليمانية، واسط، ارابيل،….”، على أن يتم توفير النتائج في المدارس قريبا منذ أول الاسبوع القادم ليحصل كل طالب على بيان رسمي ورقي يوضح الدرجات في كل المواد الدراسية، ويمكنك من خلال خدمة التعليقات ترك بياناتك لنجلب لك النتيجة.

الآن من خلال زيارة رابط نتائج الثالث المتوسط 2024 الحصول على درجاتك في كل المواد بشكل رسمي ودرجاتك زملائك أيضا من خلال تحميل كشوف النتيجة على جهازك، وبعدها قم بفتح الملف لتحصل على مجموعك الكلي، ويمكنك ترك بياناتك في التعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.