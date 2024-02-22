“فرصة عمل بمليون جنيه للمصريين”.. وظائف الكهرباء 2024..اعرف التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم.. اجري بسرعة قدم على الوظيفة..!!

وظائف الكهرباء تعتبر من أكثر الوظائف طلباً في مجال الهندسة وتشهد هذه الصناعة تطوراً كبيراً في العقد الأخير ومن المتوقع أن تزداد الحاجة للمهندسين المتخصصين في هذا المجال في المستقبل وفي هذا المقال سنلقي نظرة على وظائف الكهرباء المتوقعة في عام 2024 التخصصات المطلوبة وكيفية التقديم لهذه الوظائف.

وظائف الكهرباء

تطور التكنولوجيا واعتماد العديد من الصناعات على الطاقة الكهربائية جعل وظائف الكهرباء أكثر أهمية وطلباً ومن المتوقع أن يزداد الطلب على مهندسي الكهرباء في السنوات القادمة بسبب العديد من العوامل الاقتصادية والتطورات التكنولوجية وتخصصات الهندسة الكهربائية التي ستكون مطلوبة في عام 2024 تدعو وظائف قطاع الكهرباء بمناطق مختلفة في مصر إلى تغييرات في الصياغة والمفردات بالحفاظ على المعنى الأساسي وإضافة المزيد من التفاصيل.

المدير العام للإدارة العامة لمحطات ومحولات الكهرباء بمنطقة القاهرة الكبرى غرباً في قطاع شبكات الجهد الفائق. المدير العام للإدارة العامة لكابلات الجهد الفائق والجهد العالي جنوباً وغرباً في منطقة كهرباء القاهرة الكبرى بقطاع الكابلات. رئيس قطاع التشغيل والتحكم والاتصالات في غرب الدلتا بمنطقة كهرباء غرب الدلتا. المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية في منطقة كهرباء الأسكندرية. المدير العام للإدارة العامة للأعمال المدنية في قطاع المشروعات بمنطقة كهرباء الدلتا. المدير العام للإدارة العامة للخطوط والكابلات في القطاع الجنوبي بقطاع الخطوط الهوائية والكابلات بمنطقة كهرباء الدلتا.

شروط التقديم على الوظيفة

تم الإعلان عن إمكانية تقديم طلبات التوظيف شخصيًا لمنصبي رئيس قسم الموارد البشرية ورئيس الأمانة الفنية في شركة نقل الكهرباء المصرية عبر النموذج المخصص المتوفر في مقر الشركة الرئيسي ويجب تقديم الطالب بـ 12 نسخة من السيرة الذاتية على أقراص مدمجة سي دي تحتوي على نسخة بتنسيق وورد ونسخة أخرى بتنسيق بي دي إف ويبدأ فترة التقديم من تاريخ 19 فبراير وتستمر حتى 10 مارس علماً بأنه سيتم تحديد مواعيد المقابلات في وقت لاحق.