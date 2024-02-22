قرار جديد من التضامن بشأن مريض السكر يستحق سيارة معاقين!! .. أعرف التفاصيل بسرعة

هل يستحق مريض السكر سيارة معاقين في مصر؟ هذا هو السؤال الذي يثير اهتمام العديد من المصابين بمرض السكر والذين يتطلعون إلى التنقل بحرية أكبر وسهولة أكبر على الرغم من أن هناك فئة محددة من الأشخاص ذوي الإعاقات المحددة الذين يحق لهم امتلاك سيارة معاقين في مصر، إلا أن الوضع يختلف عندما يتعلق الأمر بمرضى السكر.

هل مريض السكر يستحق سيارة معاقين؟

تحديد الوزارة مجموعة من الأمراض التي تستحق الحصول على سيارة معاقين وقد استبعدت مرض السكر من هذه القائمة نظرا لعدم تصنيفه كإعاقة تعيق الحركة بشكل كبير فعلى الرغم من أن مرض السكر لا يعتبر عادة من الأمراض التي تؤدي إلى إعاقة حركية بشكل مباشر إلا أن وزارة التضامن الاجتماعي أكدت على أنه لا يمكن الحصول على سيارة معاقين دون إحضار كارت الخدمات المتكاملة وبالإضافة إلى ذلك يجب ضمان تلائم تجهيزات السيارة مع التقرير الطبي الصادر من القومسيون.

أصحاب سيارة المعاقين في مصر