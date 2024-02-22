مستني أيه يلا بسرعة “شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024” .. هتاخد 1000 جنية حالًا

تقدم وزارة العمل في مصر منحة العمالة غير المنتظمة 2024 كجزء من جهودها لدعم الفئات العمالية غير المنتظمة وهناك اهتمام كبير من قبل المواطنين في معرفة كيفية التسجيل للحصول على هذه المنحة.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

الشروط للتقديم على منحة العمالة غير المنتظمة تتضمن عدة معايير يجب أن يستوفيها المتقدمون إليكم الشروط الأساسية:

1. الجنسية المصرية: المتقدم أن يكون مصري الجنسية. 2. العمر: يجب ألا يتجاوز عمر المتقدم 55 عاما ولا يقل عن 20 عاما. 3. عدم التسجيل في التأمينات الاجتماعية: يجب على المتقدم عدم التسجيل من قبل في أي برنامج للتأمينات الاجتماعية. 4. الحالة القانونية: يجب أن يكون المتقدم غير مسجون أو متهم في قضايا جنائية. 5. عدم امتلاك العقارات أو السجلات التجارية: يجب ألا يكون المتقدم مالكا لأي عقارات أو لديه سجلات تجارية مسجلة باسمه 6. عدم العمل في الجهات الحكومية: يجب ألا يكون المتقدم حاليا يعمل في أي وظيفة حكومية.

بالتزامن مع استيفاء المتقدم لهذه الشروط يمكن للأفراد التقديم للحصول على منحة العمالة غير المنتظمة.

للتسجيل في المنحة العمالة الغير منتظمة2024