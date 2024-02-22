جاري الآن إيداع رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 في الفيز .. مستعد تقبض الزيادة الجديدة

تاريخ إيداع رواتب الموظفين شهر فبراير 2024 يترقب العاملون في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والمتوقع أن يكون ذلك خلال الأسبوع القادم، وفي بيان سابق أعلنت وزارة المالية أنه تم تحديد 5 أيام في كل شهر لصرف رواتب العاملين ومستحقاتهم للأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بما في ذلك مرتبات شهر فبراير 2024، و3 أيام في كل شهر لصرف متأخرات مستحقاتهم، يتم ذلك مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، ومن المقرر أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

تاريخ إيداع رواتب الموظفين شهر فبراير 2024

وفقًا لبيان وزارة المالية، من المتوقع أن يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 22 فبراير، وتستمر العملية لمدة 5 أيام وفق الجدول التالي:

الخميس 22 فبراير: اليوم الأول.

الأحد 25 فبراير: اليوم الثاني.

الاثنين 26 فبراير: اليوم الثالث.

الثلاثاء 27 فبراير: اليوم الرابع.

الأربعاء 28 فبراير: اليوم الخامس.

وتتيح وزارة المالية عدة مواقع لصرف المرتبات للعاملين بقطاعات الدولة، منها فروع البنوك، فروع البريد المصري، وماكينات الصراف الآلي “ATM”.

تهيب الوزارة بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث تكون المرتبات متاحة في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المعلن لكل جهة إدارية.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قرارًا برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، بالإضافة إلى زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

ووافق مجلس النواب على تعديلات على عدد من القوانين لتنفيذ حزمة المزايا الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي، وتشمل تقديم موعد صرف العلاوات الدورية وزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة بدلات المهن الطبية ومدرسي وزارة التعليم والأزهر، ورفع حد الإعفاء للضريبة على الدخل.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الهامة التي تهدف إلى دعم المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.