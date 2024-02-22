عاجل عبر مظلتي “spa.gov.iq” .. لينك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق 2024

هناك بحث متكرر من قبل شرائح مختلفة من المواطنين الموجودين في دولة العراق عن أسماء الرعاية الاجتماعية للوجبة الأخيرة والتي من المنتظر أن تظهر خلال ساعات، وجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية هو من أحد أهم وأبرز صور الدعم الاجتماعي الذي قامت الحكومة العراقية بتوفيره من أجل مساعدة الطبقات الفقيرة الموجودة في دولة العراق حتى يكونوا قادرين على مواجهة الظروف الاقتصادية التي يمر بها البلاد، وبناء عليه وإيمانًا من موقعنا البديل بأهمية هذا الموضوع، سوف نذكر لكم كل التفاصيل بخصوص أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية بالإضافة إلى الروابط الرسمي الذي يمكن من خلاله الاستعلام عن الوجبة الأخيرة تابعونا للتفاصيل.

لينك استعلام عن أسماء المشمولين الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

لقد أوضحت الحكومة العراقية كافة التفاصيل التي يمكن من خلالها الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة لعام 2024 على أن يكون ذلك من منصة مظلتي بإتباع تلك الخطوات:

الخطوة الأولى يتم فيها الولوج مباشرة على موقع منصة مظلتي من هنا.

الخطوة الثانية يتم فيها الكبس على أيقونة الاستعلام عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

الخطوة الثالثة كافة البيانات اللازمة ومن ثم يتم تحديد المحافظة التي يقيم فيها المواطن بالعراق.

الخطوة الأخيرة يتم فيها الضغط على أيقونة تحميل كشوفات الأسماء ومن ثم يتم البحث وسط هذه للتأكد من إذا كان هذا الفرد فقط قبل في الدعم أم لا.

شروط طلب دعم الرعاية الاجتماعية في العراق

هناك بعض الشروط الواجب توفرها للحصول على دعم الرعاية الاجتماعية في العراق وقد جاءت الشروط على النحو التالي