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رواتب خيالية لأصحاب تجارة وحقوق “وظائف بنك مصر 2024” .. أوعى تفوتك وألحق قدم
بنك مصر يعلن عن فرص عمل شاغرة عبر حسابه الرسمي على موقع «لينكد إن» مؤكدا تفتحه الباب للشباب الخريجين لاستكشاف مسارات مهنية مثمرة في عالم الخدمات المصرفية يأتي هذا الإعلان في إطار التزام البنك بدعم توظيف الشباب المؤهلين
وظائف بنك مصر 2024
إذا كنت تتطلع إلى الانضمام إلى فريق عمل بنك مصر يمكنك البدء في عملية التقديم على الوظائف المتاحة من خلال زيارة الصفحة الرئيسية للبنك على موقع التوظيف الشهير “لينكد إن” هناك يمكنك تصفح الوظائف الشاغرة والتي قد تتناسب مع مهاراتك وخبراتك بمجرد وجود الوظيفة المناسبة، قم بإرسال سيرتك الذاتية الخاصة بك مع رسالة تغطية توضح فيها السبب.
الشروط المطلوبة لتقديم في الوظائف
- 1. خبرة عملية لا تقل عن 4 سنوات لشغلها.
- 2. حاصل على شهادة جامعية في مجال الهندسة أو تكنولوجيا المعلومات أو أي مجال ذي صلة، مع درجة بكالوريوس ويفضل وجود شهادات مهنية متقدمة.
- 3. إجادة واحدة على الأقل من لغات البرمجة مثل Java وJS وPython
- 4. خبرة في التطوير باستخدام لغة البرمجة الموجهة للكائنات (OOP).
- 5. خبرة في تصميم كائنات الصفحة واختبار واجهة المستخدم.
- 6. مهارة في استخدام أدوات اختبار API مثل SOAPUI و
- 7. خبرة في استخدام أدوات وأطر الاختبار مثل Selenium وCucumber وAppium و
- 8. إجادة استخدام أدوات تصحيح أخطاء الويب مثل Chrome DevTools وFirefox Developer Tools.
- 9. قدرة على كتابة خطط اختبار تفصيلية وإجراء اختبارات يدوية لضمان فعالية الاختبارات.