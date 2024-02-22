باقي كام يوم ؟!! زيادة نصيب الفرد على التموين 2024 شهر مارس .. أحسب هتجيب بيهم ايه

نصيب الفرد على التموين 2024 زادت عمليات البحث عبر محركات البحث والمواقع المختلفة في الآونة الأخيرة حول نصيب الفرد على بطاقة التموين، انتشرت العديد من الأخبار حول زيادة نصيب الأفراد على البطاقات التموينية اعتبارا من شهر رمضان 2024، مع اقتراب الشهر المبارك واقتراح أن هناك زيادة محتملة في الدعم، ومع ذلك، لم تقدم وزارة التموين حتى الان أي إعلان رسمي حول زيادات نصيب الفرد في هذا السياق.

نصيب الفرد على التموين 2024

نصيب الفرد على بطاقة التموين لعام 2024 يبلغ 50 جنيها، ويشمل الدعم لأربعة أفراد على الأقل حيث يحصل الفرد الخامس على دعم قدره 25 جنيها، يحق للفرد الحصول على سلع أساسية بأسعار مخفضة باستخدام هذه البطاقة.

أسعار السلع التموينية 2024

· طحينة بيضاء (ظرف 140 جراما): 3.75 جنيها.

· مربى (أنواع 350 جراما): 16 جنيه.

· تونة مفتتة (علبة وزن 140 جراما): 18 جنيه.

· دقيق (كيلو معبأ ورقي أو بلاستيك): 18.00 جنيها.

· قهوة سريعة الذوبان (18 جراما): 4 جنيهات.

· مرقة دجاج: 6 جنيهات.

· بسكويت يوليوز (سادة بجنيه ونصف): سعر غير محدد.

· بسكويت يوليوز ويفر (أنواع): 2.75 جنيه.

· بسكويت تومورو (أنواع): 3 جنيهات.

· صلصة (كيس وزن 300 جرام): 8 جنيهات.

· الشاي الناعم (وزن 40 جراما): 5 جنيهات.

· بسكويت بوو (أنواع): 3.75 جنيه.

· سكر (كيلو): 12.60 جنيه.

· زيت خليط (زجاجة وزن 800 مللي): 30 جنيه.

· مكرونة (كيس وزن 800 جرام): 13.00 جنيه.

· مكرونة (كيس وزن 400 جرام): 6.5 جنيه.

زيادة نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

لن يتم الإعلان رسميًا عن زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024، وبالتالي فقد يمكنك أن تنتظر حتى يتم صرف السلع الموافق صرفها في يوم 1 من مارس 2024 المتبقي عليها فقط 7 أيام من الآن.