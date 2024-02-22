باقي كام يوم؟!! موعد بداية شهر رمضان 2024 .. تبقى العد التنازلي على أجمل 30 يوم

موعد بداية شهر رمضان 2024 مع اقتراب العام الجديد، يتساءل العديد من المواطنين عن موعد شهر رمضان 2024 – 1445 هـ، حيث يلجأون إلى محركات البحث العالمية وشبكات التواصل الاجتماعي للحصول على هذه المعلومات المهمة، يأتي ذلك نظرا لأهمية شهر رمضان كواحد من أركان الإسلام حيث يتقرب فيه المسلمون إلى الله بالصيام والقيام والعبادة.

موعد بداية شهر رمضان 2024

يتفق المسلمون على أن شهر رمضان الكريم هو التاسع في التقويم الهجري، حيث يعقب شهر شعبان ويتبعه شهر شوال، وفقا للحسابات الفلكية التي أعلنها مركز الفلك الدولي، من المتوقع أن يكون أول يوم في شهر رمضان 2024 يوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024، وسيتكون الشهر من 30 يوما، ومن المتوقع أن تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان 1445 هـ يوم 29 شعبان 1445 هـ، يتميز شهر رمضان بأهميته الخاصة كونه أحد أركان الإسلام الخمسة، وفرض الصيام فيه على كل مسلم بالغ عاقل، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: “بُنِيَ الإسْلامُ علَى خَمْسٍ، شَهادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورَسولُهُ، وإقامة الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيْتِ، وصَوْمِ رَمَضانَ”.

تختلف طرق رؤية هلال شهر رمضان من بلد إلى اخر، حيث تعتمد بعض الدول على الرؤية الشرعية، في حين تعتمد دول أخرى على الحسابات الفلكية، وهذا الاختلاف يؤدي في بعض الأحيان إلى اختلاف بداية شهر رمضان، حيث يبدأ الصيام في بلد واحد قبل بلد اخر بسبب هذه الاختلافات في الرؤية أو الحسابات.

يظل شهر رمضان محل تقدير واحترام من قبل المسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يعتبر شهرا مقدسا وفرصة للتقرب إلى الله من خلال الصيام والعبادة والصدقات والتسامح والتضامن مع الاخرين.