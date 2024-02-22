“أخيراً وبعد طول انتظار”.. واتساب تطلق ميزة منع الاسكرين شوت وحماية البيانات… نزل صورك براحتك يامعلم..!!

منذ ظهور تطبيق واتساب في عالم التواصل الاجتماعي أصبح الكثير من المستخدمين يعانون من قضية السكرين شوت والتي تتمثل في قدرة الآخرين على التقاط صور لرسائلهم أو صورهم الشخصية دون علمهم أو موافقتهم هذه القضية أثارت الكثير من الجدل والقلق بين المستخدمين خاصة في ظل ازدياد حالات انتهاك الخصوصية وانتشارها على منصات التواصل الاجتماعي.

ميزة منع اسكرين شوت

وفي ضوء هذه المشكلة قام تطبيق واتساب بإطلاق تحديث جديد يضع حدا لقضية السكرين شوت ويحمي صور الملفات الشخصية من الاختراق والانتهاك وتعد هذه الخطوة خطوة إيجابية ومهمة في ضمان سلامة وخصوصية المستخدمين على منصة واتساب.

ميزة حماية البيانات والصور داخل الهاتف