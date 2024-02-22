خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024 “يا تلحق يا لا” مقدم 10 ألف جنية فقط!

تعتبر مواعيد فتح حجز شقق الإسكان الاجتماعي لعام 2024 من الأحداث المهمة التي ينتظرها العديد من المواطنين في جميع أنحاء البلاد، خاصةً الشباب الذين يسعون لتوفير وحدة سكنية تناسب احتياجاتهم بأسعار ميسرة وبشروط سداد ميسرة على المدى الطويل.

خطوات حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

1. قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة الإسكان المصرية. 2. انقر على زر “التقديم”. 3. حدد المشروع الذي ترغب في التقديم عليه وفي هذه الحالة يمكنك اختيار ما يتعلق بالإعلان رقم 18 للشقق السكنية. 4. قم بإدخال البيانات المطلوبة مثل البيانات الشخصية والحالة الاجتماعية والدخل الشهري وغيرها من البيانات الضرورية. 5. قم بتقديم الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة مثل البطاقة الشخصية لتثبت الهوية والأهلية. 6. أدخل رقم الهاتف الجوال الخاص بك. 7. انقر على “حفظ البيانات” ثم انقر على “حفظ الطلب” لإرسال الطلب إلى الوزارة وانتظر الإعلان عن نتيجة الأهلية.

شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعي

1. الجنسية: يجب أن يكون الجنسية المصرية. 2. العمر: يجب أن يكون عمر المتقدم لشقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 21 عاما. 3. عدم الحصول السابق: لا يجوز للمتقدم أن يكون قد حصل على شقة في إطار الإسكان الاجتماعي. 4. الدخل: يجب أن يكون دخل المتقدم على شقق الإسكان الاجتماعي لا يقل عن 6000 إلى 8000 جنيه مصري للمتزوج. 5. الموقع: يجب أن يتم التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي في محافظة إقامة المتقدم أو محافظة عمله.

أماكن شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تختلف اماكن شقق الإسكان الاجتماعي من مكان إلى أخر، ومن محافظة إلى أخرى ولذلك فقد توجد الكثير من الاماكن لشقق الإسكان الاجتماعي.