بالتزامن مع تاريخ الإيداع “جدول صرف معاشات شهر مارس 2024” .. أحسب معاشك بكام بالظبطب

أفاد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي في تصريح سابق بأن زيادة المعاشات الجديدة التي أمر بها رئيس الجمهورية ستطبق اعتبارا من الأول من شهر مارس 2024 أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن تحديد موعد صرف معاشات لأصحاب المعاشات والمستفيدين

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

الذين يبلغ عددهم 11 مليون شخص حيث من المقرر أن تبدأ الهيئة في صرف هذه المعاشات ابتداء من الأول والثاني من الشهر المقبل تأتي هذه الخطوة في إطار قرارات الرئيس السيسي بشأن الزيادة الجديدة في معاشات أصحاب المعاشات بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وتأتي هذه الزيادة استنادا إلى قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لعام 2019 الذي ينص على أنه سيتم تحديد الزيادة السنوية للمستحقين للمعاشات في شهر يوليو من كل عام وتبلغ الزيادة القصوى 15% وقد أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة في المعاشات وأجور العاملين في الدولة بالإضافة إلى تحديد الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة بمبلغ 6 آلاف جنيه.

المواعيد المحدد لصرف المعاش شهر مارس2024

– الشريحة الأولى: لمن يتقاضى معاشا يزيد عن 1000 جنيه سيتم صرف المعاش يومي 1 و 2 مارس 2024.

– الشريحة الثانية: لمن يحصلون على معاش يتجاوز 2000 جنيه سيتم صرف المعاش يومي 3 و 4 مارس 2024.

– الشريحة الثالثة: لمن يتقاضون معاشا يتجاوز 3000 جنيه سيتم صرف المعاش يومي 5 و 6 مارس 2024.

زيادة معاشات شهر مارس 2024

لن يتم رسميًا عن زيادة معاشات شهر مارس، ولكن من الآن لحين موعد الصرف يمكننا أن نتنتظر حتى يتم الإفصاح رسميًا من الوزارة.