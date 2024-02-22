جهزي وصفات رمضان والكنافة والقطايف من “تردد قناة CBC سفرة 2024” يلا يا ست البيت

تتميز قناة سي بي سفرة بتقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من وصفات الطعام العالمية والمحلية مما يجعلها وجهة مفضلة للكثيرين الذين يبحثون عن إلهام جديد في عالم الطهي تعتبر هذه القناة وجهة مثالية للمهتمين بتجربة وتحضير أطباق جديدة ومتنوعة سواء كانوا مبتدئين في عالم الطهي أو طهاة محترفين.

تردد قناة CBC سفرة

قناة سي بي سفرة للمشاهدين فرصة لاكتشاف وتعلم وصفات الطعام من مختلف أنحاء العالم وذلك من خلال فريق متميز من الطهاة المصريين والعرب الذين يقدمون تجارب فريدة ومميزة في عالم الطهي تعمل القناة على توفير محتوى متجدد وممتع يلبي اهتمامات المشاهدين ويساعدهم على تطوير مهاراتهم في الطهي وتحضير أطباق شهية ومبتكرة.

تردد قناة CBC سفرة على النايل سات:

التردد:11785

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

ما هي قناة CBC سفرة

قناة CBC سفرة تعتبر واحدة من القنوات المميزة في عالم الطبخ وفنون الطهي في مصر حيث تقدم محتوى متخصص ومسلي يركز بشكل كامل على عالم المأكولات والوصفات تتبع القناة جماهيرية واسعة من محبي الطهي والمأكولات وتقدم لهم مجموعة متنوعة من البرامج والفقرات التي تناسب مختلف الأذواق والاهتمامات تتميز قناة CBC سفرة بالتخصص في عرض برامج فن الطهي والمأكولات فقط دون تشتيت في المحتوى مما يجعلها الوجهة المفضلة لعشاق الطهي والمطبخ تتنوع البرامج المقدمة على القناة بين الوصفات التقليدية والحديثة وتشمل تجارب ممتعة ومسلية مع أشهر الطهاة والشيفات في مصر والوطن العربي.