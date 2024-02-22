“الحق فرصتك الان” اشترك في مسابة الحلم 2024 الاعلامي مصطى الاغا بمناسبة يوم التأسيس واكسب 100 ألف دولار

يرغب العديد من المواطنين في مختلف الدول العربية، من معرفة طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم، حيث إن هذا البرنامج هو من أهم وأبرز البرامج المميزة التي تم إطلاقها منذ أعوام، على أن الفائز في هذه المسابقة يحصل على جوائز تصل قيمتها لمليون دولار أمريكي، إضافة إلى أن المسابقة تقوم بعرض أسماء الفائزين على شاشة التلفاز واستضافة الفائز، ويمكن التعرف على شروط الإشتراك، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

ما هي شروط مسابقة الحلم 2024

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم الموسم الجديد 2024، وفقًا لما يلي:-

يجب أن لا يقل عمر المشترك عن 18 عامًا.

كذلك يجب أن لا يكون لديه أقارب أو أصدقاء عاملين بالمسابقة.

إرسال الرسالة النصية عبر الرقم المخصص لدولته.

الإجابة على جميع الأسئلة التي يتم إرسالها في هيئة رسائل نصية.

الدخول إلى التحديات والمنافسات الجديدة.

كيف أشترك في مسابقة الحلم

أتاحت مسابقة الحلم مجموعة من الأرقام التي من خلالها يمكن الإشتراك في المسابقة، وذلك بالبحث عن الرقم المخصص لكل دولة، وبعدها يتم إرسال كلمة حلم أو مصطلح أو دريم بالإنجليزية في رسالة مرسلة إلى الرقم، بعد ذلك يتم تلقيها من قبل القائمين على المسابقة، وإرسال بعض الأسئلة التي من لابد من الإجابة عليها لكي يتم دخولك إلى مراحل السحب الجديدة.

يوم التأسيس في السعودية

وافق يوم التأسيس في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، وفي هذا اليوم يتم طرح العديد من المسابقات والعروض المميزة التي يبحث عنها شريحة كبيرة من المواطنين في مختلف دول العالم، ليكون مسابقة الحلم من أهم هذه المنح التي يتم إطلاقها في مثل هذا اليوم الوطني.