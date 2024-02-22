مافيش وقت خلاص “موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024” .. الابتدائي والإعدادي والثانوي

عدد كبير من المواطنين يتساءلون عن موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024 فمن الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قامت بالتأكيد على أن عقب نهاية عطلة منتصف السنة الدراسية وبدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني من السنة الدراسية الجارية 2024 اعتنى الكثير من الطلبة والطالبات بالتعرف على موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني 2024 وعطلة آخر السنة الدراسية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة قد بينت موعد بدء الاختبارات الخاصة بالترم الثاني وفيما يلي سوف نرفقها لكم.

موعد امتحانات نهاية العام الدراسي 2024

اختبارات الترم الثاني ستكون بداية من يوم السبت الذي يكون موافقا الخامس والعشرون من مايو 2024 وذلك لمختلف صفوف النقل، بالإضافة إلى الشهادة الإعدادية كذلك أن الاختبارات الخاصة بالدبلومات الفنية سوف تكون بدايه من اليوم الأول من يونيو 2024، هذا بجانب أن الاختبارات الخاصة بالثانوية العامة تكون بداية من اليوم الذي يوافق الخامس عشر من يونيو 2024م.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024

لقد بدأ الترم الأول باليوم الذي كان موافق 30 من سبتمبر 2023 كذلك أن الترم الاول قد انتهى بشكل رسمي في اليوم الخامس والعشرون من يناير 2024، هذا بجانب أن تاريخ اختبارات الفصل الدراسي الأول كان في اليوم الرابع عشر من يناير 2024، هذا بجانب أن موعد اختبار الترم الأول كان في اليوم التاسع من يناير 2024 في حين أن الفصل الدراسي الثاني كانت بدايته في اليوم العاشر من فبراير 2024، ومن الجدير بالذكر أن الترم الثاني سوف ينتهي في اليوم السادس من شهر يونيو القادم 2024.