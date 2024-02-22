حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024 ؟! التأمينات تزف بشرى سارة بمناسبة شهر رمضان

بعد قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تزداد محركات البحث عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي عن زيادة المعاشات للعام الجديد 2024 حيث في الفترات الاخيرة قال الرئيس عبد الفتاح السيسي ووجه بحزمة اجتماعية جديدة وفي خلال السطور القادمة سنوضح لكم حقيقة صرف زيادة المعاشات لشهر مارس 2024 وسوف نجيب على كل الاسئلة الخاصة بالزيادات لأصحاب المعاشات فتابعوا معنا فيما يلي .

حقيقة صرف زيادة المعاشات مارس 2024

حسب المادة 35 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لعام 2019 والتي نصت على : زيادة المعاشات في يوم 30 من كل شهر يونيو لكل عام ، حيث يتم صرف الزيادة الجديدة في اول شهر يوليو من كل عام بحد أقصى 15% ومن المقرر ان تكون الزيادات الجديدة للمعاشات يوم 1 من شهر يوليو عام 2024 ، هذا وتبلغ نسبة المعاشات المصروفة للمواطنين حوالي 54 مليون جنيه سنويا .

موعد صرف معاشات شهر مارس 2024

يبحث الجميع من المواطنين اصحاب المعاشات في مصر عن موعد صرف معاشات شهر مارس خاصة مع دخول شهر رمضان المبارك وذلك يوم الاثنين 11 من مارس المقبل فان صرف معاشات شهر مارس ستكون في 1 من شهر مارس ، ويستطيع اصحاب المعاشات صرف المعاشات الخاصة بهم في عدة اماكن منها :