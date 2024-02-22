“اسرار تسديد الغرامات” الاستعلام عن مديرية المرور العامة بالغرامات بالرقم الألماني بالعراق 2024 ur.gov.iq.. اكتشف وسدد فورا..!!

تتعرض العديد من الأشخاص في العراق لمشاكل قانونية نتيجة للمخالفات المرورية التي يرتكبونها ومن أهم هذه المخالفات هي عدم دفع الغرامات المرورية في الوقت المحدد ولتسهيل عملية دفع الغرامات والاستعلام عنها قامت مديرية المرور العامة بتطوير نظام جديد يمكن من خلاله الاستعلام عن الغرامات المرورية بالرقم الألماني في العراق عام 2024.

طريقة الاستعلام عن الغرامة

يمكن للمواطنين العراقيين الذين يمتلكون رقم سيارة مسجلة في العراق بالرقم الألماني الدخول إلى الموقع الرسمي لمديرية المرور العامة ur.gov.iq ومن ثم استخدام خدمة استعلم هُنــا NOW للاستعلام عن الغرامات المرورية المترتبة عليهم يتم عرض جميع الغرامات المتراكمة على السائق مع تفاصيل كل مخالفة وقيمتها.

طريقة تسديد الغرامة

من الجدير بالذكر أن التزام السائقين بدفع الغرامات المرورية يعد جزءًا أساسيًا من المسؤولية المرورية ويساهم في تعزيز الانضباط المروري وسلامة الطرق لذا يجب على كل سائق في العراق أن يلتزم بالقوانين والتعليمات المرورية وأن يكون مسؤولاً في سلوكه على الطرق واليكم طريقة تسديد الغرامة ولكي يتمكن المواطن من تسديد الغرامات المرورية التي تمت على سيارته بالرقم الألماني، يتوجب عليه اتباع الخطوات التالية