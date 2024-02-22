شقق الاسكان والتعمير الشروط المطلوبة 2024 “أبرزها مقدم 10 ألف جنية فقط”.. الحق قدم مستني ايه

شقق الاسكان والتعمير الشروط المطلوبة 2024 في الوقت الحالي، يشهد الاهتمام ارتفاعا ملحوظا في البحث عن مواعيد وإجراءات حجز الشقق في مشروعات بنك الإسكان والتعمير لعام 2024 في مصر يأتي ذلك في إطار جهود الدولة المصرية لتوفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة للمواطنين، حيث تعلن وزارة الإسكان الاجتماعي بانتظام عن طرح الشقق في مختلف مشروعات الإسكان المتنوعة المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

شقق الاسكان والتعمير الشروط المطلوبة 2024

تم الإعلان بشكل رسمي عن انطلاق عملية حجز الوحدات السكنية في الطرح التكميلي “شقق الإسكان المتميز 2024” في جمهورية مصر العربية، يشمل هذا البرنامج الإسكاني الفرصة للمواطنين للحصول على وحدات سكنية بمواصفات متميزة، بدأت عملية التقديم في هذا البرنامج اعتبارا من الأحد الموافق 28 يناير، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم 29 فبراير 2024 للمواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة، يجب الإسراع في تقديم طلباتهم خلال فترة التقديم المحددة، يتعين عليهم ملء النموذج المخصص للتقديم وتقديم جميع الوثائق المطلوبة بناء على الشروط والمعايير المحددة من قبل الجهة المسؤولة عن البرنامج الإسكاني.

خطوات حجز شقق بنك الاسكان والتعمير 2024

للحجز على الوحدات السكنية في مشروعات بنك الإسكان والتعمير، يرجى اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة موقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عبر الرابط المرفق.

استخدم كلمة المرور والرقم القومي لتسجيل الدخول إلى حسابك.

ثم اختر “أرغب في التقدم” ثم انقر على “احجز الان”.

ستظهر لك قائمة ببيانات الوحدات المتاحة للحجز، حيث يمكنك ترتيبها حسب تفضيلاتك.

بعد اختيار الوحدة المناسبة، اضغط على “تأكيد الحجز”، مع إمكانية طباعة كافة بيانات الاستمارة.

يتطلب الدفع مقدما مبلغ 60,000 جنيه، ويجب دفع 20% عند التخصيص و10% عند الاستلام، بينما يتم تقسيط الباقي على أقساط ربع سنوية.

يشجع التقديم عبر الإنترنت للحصول على أسبقية الحجز.

تأكد من متابعة الإرشادات بعناية واكتمال كافة البيانات المطلوبة لضمان سهولة ونجاح عملية الحجز.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

تماما، سأقوم بترتيب الوثائق المطلوبة وفقا للطلب:

صورة من بطاقة الرقم القومي.

صورة من شهادة ميلاد المتقدم.

صورة من المؤهل الدراسي.

شهادة حسن سير وسلوك من جهة العمل.

شهادة الموقف من التجنيد للذكور.

إحضار صورة من شهادة ميلاد الزوجة.

إيصال مرافق حديث للكهرباء أو الغاز أو المياه.

يرجى العلم بأنه يجب الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة لتقديم هذه الوثائق وفقا لمتطلبات الجهة المعنية.