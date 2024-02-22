اتفرج دلوقتي..مشاهدة المسلسل عثمان الحلقة 149 مترجمة عربي على قناة الفجر الجزائرية وموقع شوف لايف

المسلسل عثمان الحلقة 149 مترجمة عربي أشهر الأعمال الفنية الدرامية التي يتابعها ملايين الجماهير العربية من كل دول الشرق الأوسط، حيث لم يسبق هذا النجاح لأي عمل تاريخي مطلقا في تاريخ الدراما وقد نفر الجمهور من حكايات التاريخ، ولكن مسلسل قيامة عثمان نجح في تقديم توليفة مميزة جمعت بين عظمة التاريخ ومجده والتشويق والإثارة في سرد الأحداث، وجذب المشاهد أمام الشاشات في موعد ثابت كل أسبوع.

المسلسل عثمان الحلقة 149 مترجمة عربي

بدأ عرض مسلسل قيامة عثمان الموسم الخامس منذ ما يزيد عن أربعة شهور، ومازال محتفظ حتى الآن بنفس الشغف والانتظار من قبل كل المتابعين، لأنهم متشوقين لمعرفة ما يحدث من معارك وصراعات واجهة تأسيس الدول العثمانية التي كان لها دور كبير في الشرق الأوسط، والجدير بالذكر أن المسلسل يبث في العرض الأول له على قناة ATV التركية باللغة التركية يوم الأربعاء من كل أسبوع، أما عن موعد بث الحلقة 149 من قيامة عثمان مترجمة عربيا فهي كالتالي.

تبث الحلقة 149 من الموسم الحالي اليوم الخميس الموافق 22 فبراير على قناة الفجر الجزائرية.

ينتظر الجماهير الحلقة 149 على الفجر الساعة الحادية عشر مساءا مترجمة باللغة العربية وتتم الإعادة غدا الجمعة.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل عثمان الحلقة 149 مترجمة عربي

يحتاج الكثير إلى ضبط تردد القنوات الناقلة للموسم الأخير من قيامة عثمان حتى يتمكن من متابعة الأحداث التي ترد في الحلقات الأسبوعية والتي تستمر لمدة ساعتين.

تردد قناة ATV التركية على عرب سات.

تردد القناة: 12692.

معدل الترميز:

استقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة الفجر الجزائرية على النايل سات.