وصل لكام؟!! سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء بتاريخ اليوم .. تحديث لحظة بلحظة

سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء تحليل سعر الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الخميس 22-2-2024 يظهر استمرار الانخفاض الحاد، حيث بلغ مستويات 75 جنيها في مطلع الشهر الجاري، ومن ثم شهد تراجعا وهبوطا ملحوظا في الآونة الأخيرة، نتيجة لعدة أسباب جوهرية، من بين هذه الأسباب الضربات الأمنية التي استهدفت تجار العملة، إلى جانب التقدم الملحوظ في مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض المقدم للبلاد، كما أثرت الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي المصري في تجفيف منابع السوق السوداء بشكل كبير، بما في ذلك تقييد حركة استخدام البطاقات الائتمانية خارج البلاد، ورفع أسعار الفائدة بنسبة 2%.

سعر الدولار مقابل الجنيه سوق سوداء

خلال الساعات الأخيرة، تمكنت الجهود المشتركة لقطاع الأمن العام بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن من ضبط ما يقارب (31) قضية تتعلق بالاتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة وقدرت القيمة المالية للعمليات المضبوطة بمبلغ تقدر بحوالي (38 مليون جنيه)، ويأتي هذا الإنجاز كجزء من الجهود المستمرة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، والتي تهدف إلى إخفاء العملات عن التداول الشرعي والتجارة بها خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تسبب تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين في هذه القضايا.

سعر الدولار في بنك مصر

حيث سجل سعر الدولار عند 30.75 جنيه للشراء و 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.