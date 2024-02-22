لمواكبة الظروف الاقتصادية الصعبة.. اتحاد المهن الطبية يقرر رفع معاشات الأعضاء “حلال عليكم الزيادة”

أخبار سعيدة بالنسبة لجميع المقايضة في نقابة المهن الطبية قد أعلن عنها الأستاذ الدكتور محمد علاء والذي يشغل منصب الأمين العام لاتحاد المهن الطبية والذي أوضح بأن هناك قرارا قد اتخذه المجلس اليوم، بخصوص زيادة المعاشات لجميع الأفراد المقيدين في النقابة سواء كانوا صيادلة أو أطباء والأمر ذاته بالنسبة للبيطريين وأطباء الأسنان تابعوا السطور القادمة أكثر حول الموضوع

زيادة معاشات المقيدين في نقابة الأطباء

في هذا السياق قال الأمين العام للاتحاد المهن الطبية أنه المقرر أن يتم رفع المعاشات ليصبح الحد الأدنى 1500 جنيه بدلا من 1350 جنيها، وتابع حديثه قائلا إن تلك الزيادة من المقرر أن تصرف بداية من معاش شهر يوليو من عام ،2024 وأوضح بأن مجلس الاتحاد كان قد اتخذ قرارا بخصوص صرف دفعة المعاش الخاصة بشهر مايو بشكل مبكر، على أن يكون هذا في بداية شهر أبريل وبالطبع يأتي هذا بالتزامن مع كل من شهر رمضان المبارك وعيد الفطر.

على جانب آخر أوضح الدكتور محمد علاء أن تلك الزيادة المعلن عنها بكل تأكيد هي لا تتناسب مع تضخم الأسعار الحالي في البلاد، ولكن بالطبع تعتبر مساهمة حتى ولو بنسبة بسيطة لتخفيف الأعباء على الأعضاء المقيدين في النقابة من أصحاب المعاشات وأوضح بأن تلك الزيادة سوف تكلف اتحاد الأطباء مقدار نصف مليار جنيه سنويا.

تحويلات معاشات الأعضاء

على جانب آخر قد كانت الأمانة العامة الاتحاد نقابات المهن الطبية قد أعلنت وبشكل رسمي عن القيام ببدء تحويل المعاشات الخاصة بالأعضاء وهذا تحديدا لدفعة فبراير لعدد ثلاث شهرا وهم (يناير وفبراير ومارس) 2024، حيث إنه من المعروف أن المعاشات للمقيدين في نقابة الأطباء تصرف كل ثلاث أشهر.