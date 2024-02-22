تراجع في أسعار الدواجن اليوم بمصر “رمضان داخل علينا ومليان بالخير كله” .. أبسطوا يا ناس

أسعار الدواجن اليوم أفادت التقارير اليوم الخميس 22 فبراير 2024، أن أسعار الدواجن والبيض استقرت قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، بعد أن سجلت ارتفاعًا في تعاملات يوم أمس الأحد، وقد شهدت أسعار الفراخ الأمهات ارتفاعًا بنحو 5 جنيهات وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

أسعار الدواجن اليوم

أسعار الدواجن في مصر استقرت اليوم، حيث بلغ سعر الفراخ البيضاء ما بين 93 و94 جنيهًا، وفي الأسواق يتراوح ما بين 111 و116 جنيهًا، باختلاف المنطقة السكنية، أما أسعار الدواجن البلدي فقد استقرت عند 140 جنيهًا، مع وصول سعر البيع للمستهلك إلى 145 جنيهًا.

فيما يتعلق بأسعار الدواجن الحمراء والبلدي، فقد استقرت لتصل إلى نحو 109 و110 جنيهًا، أما أسعار الدواجن الأمهات في الأسواق، فقد سجلت 80 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 90 جنيهًا.

أما أسعار البانيه في محال الدواجن بالأسواق المحلية، فتتراوح بين 200 و230 جنيهًا، وسجل سعر الشيش طاووق بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسعر كيلو الكبدة 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

أما سعر كرتونة البيض، فوصل سعر البيض الأبيض 149 جنيهًا والبيض الأحمر 151 جنيهًا، وسعر البيض البلدي بين 145 جنيهًا، ووصل سعر الكتكوت الأبيض نحو 28 جنيهًا، بينما سجل سعر الكتكوت الساسو البيور نحو 11.5 جنيهًا إلى 12.5 جنيه، وسجل سعر الكتكوت الساسو من 10.5 إلى 11.5 جنيه.

تراجع اسعار الدواجن في مصر 2024

تتراجع الأسعار بشكل بسيط عن الفترة الماضية، على أن يكون الاسعار تراجعت بنسبة 3 جنية في سعر الكيلو الواحد من الفراخ البيضاء، وأسعار البيض البلدي والبيض الأحمر والأبيض المتداول مازال ثابت على الاسعار الخاصة به.