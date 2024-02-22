𝗮𝘀𝗱.𝗺𝗮 قدم طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر واحصل على الدعم

تقدم الحكومة المغربية الدعم الاجتماعي المباشر للحالات التي تعاني من الفقر والأسر محدودة الدخل وزوي الاحتياجات الخاصة مساعدة لهم على هذه الظروف التي يمرون بها، حيث يمكن للجميع تقديم طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر عبر منصة الدعم، والتي توفر عليهم القيام بالتقديم إلكترونيًا.

ومن خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم طريقة الاستفادة من الدعم المباشر وما تقدمه منصة الدعم من خِدْمَات لتستطيعوا الحصول على الدعم بسهولة.

طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر

يحق لكل مواطن مغربي استوى الشروط التي حددها القائمون على الدعم المباشر مثل أن يكون من الأسر الفقيرة أو من زوي الاحتياجات الخاصة والذين أصابتهم ظروف هشة أدت إلى عدم استطاعتهم على أعباء المعيشة التقديم في الدعم المباشر، حيث إن الهدف من الدعم هو مساعدة العاجزين على المرور من الأزمة التي تمر بها البلاد من سوء الأحوال الاقتصادية المرور من الأزمة بسلام وتوفر لهم احتياجاهم.

كيف تعرف أنك مستفيد من الدعم المباشر؟

تستطيع التعرف على انك مستفيد من الدعم المباشر أم لا من خلال تسجيل الدخول على حسابك على منصة الدعم الاجتماعي والتي تتيح لك متابعة حلتك بالنسبة للدعم باستمرار، حيث أنك بعد الدخول حسابك على منصة الدعم الاجتماعي المباشر تجد سجل حالتك عارض حالتك بالنسبة للدعم فإما أن تجده مقبول أو مرفوض أو تحت المراجعة.

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أنشأ الدعم الاجتماعي المباشر لعدم وجود تشريعات تضمن للأسر الفقيرة والتي تواجه ظروف هشة بدعم من الحكومة بشكل قانوني، لذلك تم إنشاءه ليكون مساعدًا ومسادا لهذه الحالات التي تعاني من الفقر ولديهم أطفال في التمدرس لا يستطيعون توفير لهم احتياجاتهم، وتم بناء عليه إنشاء منصة الدعم المباشر ليتم التواصل من خلالها والوصول لكافة الخِدْمَات.

يمكن للجميع من الشعب المغربي ممن استوفى شروط الدعم المباشر الدخول على المنصة وتقديم طلب الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر.