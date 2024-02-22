خطوات ضبط تردد قناة توم وجيري 2024 “مغامرات مش هتخلص” .. أعرف بسرعة خطوات الضبط

تردد قناة توم وجيري التردد الجديد لقناة توم وجيري لعام 2024 يعد من بين أهم الاستفسارات التي يبحث عنها الملايين حول العالم، حيث تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل قنوات الأطفال على الإطلاق تحظى قناة توم وجيري بشعبية هائلة في عدة دول عربية منها مصر، السعودية، الإمارات، تونس، ليبيا الجزائر، لبنان، العراق، سوريا، اليمن، فلسطين، الكويت، البحرين، الأردن، وغيرها، حيث يعشقها الصغار والكبار على حد سواء، تقدم القناة محتوى مميز ومثير يستمتع به الجميع، ويجعلهم يستمرون في متابعة مغامرات توم وجيري بشغف لسنوات طويلة.

تردد قناة توم وجيري 2024

تتمحور أحداث الأفلام الكرتونية التي تقدمها قناة توم وجيري حول المطاردة اللانهائية بين القط توم والفأر جيري، والتي بدأت منذ زمن بعيد وما زالت مستمرة حتى الان، يقوم توم بجهد كبير في مطاردة جيري، سعيا وراء الإمساك به ووضعه على مائدة طعامه، والتخلص منه ومن المشاكل التي يسببها له، وعلى الرغم من كل مرة يعتقد فيها توم أنه نجح في تحقيق هدفه، يفاجأ بجيري بخطة ذكية تساعده في الهروب وتوجيه الضربة القاضية لتوم بطريقة مضحكة للغاية.

تردد قناة توم وجيري الجديد

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة توم وجيري على عرب سات

التردد: 11315.

القمر الصناعي: عرب سات.

الاستقطاب: افقي.

الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

كيفية تحميل قناة توم وجيري

لتحديث تردد قناة توم وجيري على الجهاز، اتبع الخطوات التالية: