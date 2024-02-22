الناس تعبت “اسعار ياميش رمضان 2024” .. مش هنفرح حتى عشان رمضان!

اسعار ياميش رمضان 2024 هيمنت أسعار الياميش لرمضان عام 2024 على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، وذلك مع اقتراب حلول شهر رمضان الفضيل، الذي نسأل الله تعالى أن يعيده علينا بالخير والبركات.

اسعار ياميش رمضان 2024

يعتبر الياميش من أبرز مكونات وجبة الإفطار، حيث يتنوع في أنواعه ويحظى بالقبول لدى الصغار والكبار على حد سواء، وتقدم معظم المحلات التجارية عروضا ترويجية وتخفيضات على الياميش، مما يتيح لكل أسرة شراء احتياجاتها من الياميش بأسعار تتناسب مع ميزانيتها.

اسعار ياميش رمضان 2024

سعر كيلو المشمش 200 جرام يتراوح نحو 149 جنيها.

سعر كيلو الخوخ المجفف يتراوح ما بين 50 لـ 120 جنيهات.

سعر كيلو التمر يتراوح ما بين 40 لـ 150 جنيها.

سعر كيلو التين المجفف يتراوح ما بين 60 لـ 150 جنيهات.

سعر لفة قمر الدين يتراوح ما بين 25 لـ 30 جنيها.

سعر كيلو الزبيب يتراوح ما بين 80 لـ 250 جنيهات.

سعر كيلو القراصيا يتراوح ما بين 40 لـ 120 جنيها.

سعر كيلو الزبيب التركي نحو 220 جنيه.

سعر كيلو الزبيب الإيراني نحو 240 جنيه.

سعر علبة تمر 700 جرام نحو 70 جنيه.

سعر التمر الهندي 300 جرام نحو 38 جنيها.

سعر التين المجفف 250 جرام نحو 126 جنيها.

سعر كيلو رول قمر الدين 400 جرام نحو 110 جنيهات.

أماكن وأسعار ياميش رمضان

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