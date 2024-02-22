موعد صرف معاشات مارس 2024 بالزيادة الجديدة لهذه الفئات!! .. أحسب معاشك وصل كام

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في الفترة الاخيرة الماضية عن موعد صرف معاشات مارس 2024 وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك ، وقد أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات الاجتماعية أنه سيتم صرف معاشات شهر مارس يوم الأول من مارس 2024 وذلك قبل بداية شهر رمضان والذي يوافق يوم الاثنين الحادي عشر من مارس القادم ، وسيتم صرف معاشات شهر فبراير بالزيادة الجديدة ضمن قرارات الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس السيسي خلال الفترة الأخيرة الماضية.

موعد صرف معاشات مارس 2024

يبدأ صرف معاشات شهر مارس يوم السبت الموافق 2 مارس 2024 حيث يوافق الأول من مارس إجازة رسمية والذي يوافق يوم الجمعة ، وسيتم صرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بقيمة 15% حيث شملت التكلفة الاجمالية للزيادة الجديدة 74 مليار جنيه لأكثر من 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات ، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة ويتم صرفها يوم 15 مارس 2024 ، وتعتبر الزيادة الجديدة من أهم الزيادات الاخيرة التي تساعد المواطنين في ظل غلاء الأسعار والظروف المعيشية الصعبة خلال الايام الاخيرة الماضية.

أماكن صرف معاشات شهر مارس 2024

بعد معرفة موعد صرف معاشات مارس 2024 يستطيع جميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر مارس قبل بداية شهر رمضان المبارك من خلال جميع ماكينات الصرف الآلي في الشوارع وجميع مكاتب البريد المصري وذلك بداية من يوم الاحد الموافق 3 فبراير 2024 ، وكذلك جميع البنوك المصرية.