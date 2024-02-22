“حتى دي غلت” سعر استمارة الرقم القومي الجديدة 2024 وحقيقة رفع السعر

سعر استمارة الرقم القومي الجديدة أمر مهم عند كثير من المصريين خاصة الذي انتهت مدة صلاحية بطاقة الرقم القومي لديهم، أو الشباب المقدمين على استخراج بطاقة رقم قومي لأول مرة والجدير بالذكر أن الرقم القومي هي بطاقة شخصية لإثبات هوية المواطن في مصر، والتي يتم استخراجها من قبل إدارة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، من خلال أماكن محددة لذلك في كل محافظة بخطوات بسيطة وسهلة.

سعر استمارة الرقم القومي الجديدة

يتم تحديد سعر استمارة الرقم القومي الجديدة وفقا لسرعة استخراج البطاقة، حيث يوجد الكثير من الفئات المختلفة لكي تناسب جميع احتياجات المصريين، مع العلم أنه تم فرض دفع مبلغ قيمته 10 جنيهات في الأحوال المدنية على كل بطاقة مقابل حافظة المستندات، وفيما يلي نستعرض أسعار استمارات البطاقة الشخصية.

فئة فورية بسعر 800 جنيه للاستمارة واستخراج البطاقة فورا من خلال خدمة ” أحوال اكسبريس” في المولات الشهيرة فقط.

فئة VIP بسعر 515 جنيه للاستمارة واستخراج البطاقة في غضون نصف ساعة.

فئة خاصة بسعر 175 جنيه للاستمارة واستخراج البطاقة خلال 24 ساعة من تقديم الطلب.

فئة عاجلة بسعر 125 جنيه للاستمارة واستخراج البطاقة بعد ثلاثة أيام من التقديم.

فئة عادية بسعر 50 جنيه للاستمارة واستخراج البطاقة بعد 15 يوم من التقديم.

أماكن استخراج بطاقة الرقم القومي

تتعدد مناطق استخراج البطاقة الشخصية في مصر وهذا التعدد في مصلحة المواطن لأنه يوفر الكثير من الاختيارات، لكي تناسب أكبر عدد من المواطنين بظروفهم المختلفة، وحتى لا يحدث زحام وتكنس عند جهة حكومية بعينها ومن هذه الأماكن ما يلي.