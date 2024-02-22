تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

يواجه النادي الأهلي فريق ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا 2024، يوم الجمعة المقبل الموافق 23 فبراير الحالي، على أرضية ملعب “بابا يارا” في مدينة كوماسي الغانية، تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي، والخامسة مساءً بتوقيت دول المغرب العربي، وكان الأهلي المصري قد تغلب بسهولة على ميدياما الغاني بثلاثة أهداف نظيفة في الجولة الأولى من البطولة، في المباراة التي أقيمت على أرض ملعب القاهرة الدولي، ويسعى الأهلي إلى الفوز في المباراة وضمان التأهل في المركز الأول في المجموعة حيث يتربع على صدارتها برصيد 6 نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وميدياما

من المقرر أن تُنقل مباراة الأهلي وميدياما عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حيث أنها الناقل الحصري والوحيد لدوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن المتوقع أن يُعرض اللقاء بالتحديد على قناة بي إن سبورتس 6، حيث سيتولى المعلق المصري علي محمد علي التعليق على المباراة.

تردد قناة بي إن سبورتس 6

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي وميدياما الغاني عبر قناة بي إن سبورتس 6 المشفرة عبر التردد الآتي:

العنصر الشرح القمر الصناعي نايل سات التردد 11054 معدل الاستقطاب أفقي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح الخطأ 4/3 حالة التشفير مشفرة

تشكيل الأهلي المتوقع للمباراة

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي المباراة بتشكيل مكون من: