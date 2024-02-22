“لولو يعني وناسة ” تردد قناة وناسة 2024 .. تمتع بأحلى الأغاني والأناشيد الخاصة بلولو

تردد قناة وناسة 2024 في عالم مليء بالترفيه والمتعة، تأتيكم قناة وناسة لتقديم باقة مميزة من البرامج والمسلسلات والأفلام التي تضفي لمسة من البهجة والسرور على حياتكم، وفي عام 2024، نحن هنا لنرافقكم في رحلة لا تنسى من خلال تقديم محتوى متنوع ومثير يلبي جميع أذواقكم واهتماماتكم.

تردد قناة وناسة 2024

قناة وناسة هي قناة تلفزيونية عربية تقدم محتوى ترفيهي متنوع ومميز تأسست عام 2012 وتعتبر واحدة من أبرز القنوات التي تقدم برامج ترفيهية متنوعة تناسب جميع أفراد العائلة، وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج من بينها الأفلام العربية والأجنبية، المسلسلات الدرامية، البرامج الكوميدية، البرامج الترفيهية، والبرامج الواقعية.

تهدف قناة وناسة إلى توفير تجربة ترفيهية ممتعة ومسلية للمشاهدين، وتسعى لتقديم محتوى يتميز بالجودة والتنوع، تعتبر قناة وناسة وجهة مفضلة للعائلات العربية للاستمتاع بأفضل البرامج الترفيهية والمسلية في أوقاتها الفراغ.

“قناة وناسة للأطفال” هي قناة فضائية ترفيهية موسيقية مخصصة للأطفال تملكها وتديرها الفنان السعودي راشد الماجد، وهي تابعة لتلفزيون الشرق الأوسط، كانت القناة في السابق قناة على موقع اليوتيوب، وتهدف إلى تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي يناسب الأطفال ويساعدهم على التعلم والتسلية بشكل ممتع ومفيد.

تردد قناة وناسة 2024 الجديد

إليكم تردد قناة وناسة على النايل سات لعام 2024:

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كما يمكنكم ضبط قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات بالتالي: