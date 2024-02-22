جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 + موعد بدايته وفق وزارة التعليم المصرية .. أجهز وألحق ذاكر

يقوم الطلاب الآن بالبحث عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 فمن الجدير بالذكر أن هذه المرحلة تكون مهمة للغاية في حياة جميع الطلبة والطالبات، إذ أنه ينتقل بعد ذلك للمرحلة الجامعية فمن الجدير بالذكر أن النتيجة الخاصة بهم للصف الثالث الثانوي تحدد بعد ذلك مصيرهم في أي كلية سوف يلتحقون وفيما يلي سوف نرفق لكم موعد امتحانات الثانويه العامه على حسب ما بينته.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

من المفترض أن يتم الكشف عن جدول امتحانات الشهادة الثانوية لكل من الشعبة الأدبية وكذلك الشعبة العلمية بشهر مارس القادم 2024، وهذا عقب الانتهاء منه ومن ثم اعتماده بصورة رسمية من جانب الدكتور رضا حجازي، ومن المحتمل أن يكون بدايته في اليوم الثاني والعشرين من شهر يونيو 2024 وسيتم مراعاة جميع المواعيد الخاصة باختبارات الطلبة والطالبات بالشعبتين ومن الجدير بذكر أن هناك مصدر بالوزارة قام بمناشدة جميع الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بأن يسجلوا الاستمارة التي تتعلق بهم، من خلال الموقع الإلكتروني المتعلق بالوزارة وتسليم المستندات المرادة للمدارس.

الأوراق المطلوبة استمارة امتحانات الثانوية العامة

من الممكن أن يتم تسليم المستندات المرادة لاستمارة الثانوية العامة للمدارس وهي كالآتي: