فيه عظمة هنا™سيارة بدون مقدم من بنك مصر للموظفين بالحكومة والقطاع الخاص بشروط سهلة وبسيطة

سيارة بدون مقدم من بنك مصر أحد الخدمات المميزة التي يقدمها بنك مصر لجميع المصريين، سواء العاملين في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو أصحاب الأعمال الحرة، حيث تعد السيارة من ضروريات الحياة في الفترة الحالية لما لها من فوائد كثيرة لصاحبها أو باقي أفراد الأسرة، والتي قد يعجز أحيانا عن توفير سعر السيارة دفعة كاملة، وفيما يلي نوضح كل ما يتعلق بقرض السيارة وجميع التسهيلات التي يقدمها بنك مصر

سيارة بدون مقدم من بنك مصر

القرض المتاح في بنك مصر من البرامج البنكية الذي يقدم العديد من التسهيلات والمميزات للعملاء، حيث يعد سعر الفائدة تنافسي مع توفير أطول مدة سداد ممكنة قد تصل إلى 10 سنوات والآن مع بعض التفاصيل.

يقدم البنك قرض السيارة بنسبة تمويل تكون 100 % في بعض الحالات

قرض بنك مصر مقدم لمن تجاوز 21 عام.

قد تصل قيمة القرض إلى 6 ملايين جنيهات أحيانا.

القرض متوفر لأصحاب المهن الحرة بشرط تقديم ما يثبت الدخل.

القرض متاح لأصحاب الشهادات الإدخارية سواء مصريين أو أجانب.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك مصر للسيارة

حدد بنك مصر عدة مستندات رسمية في غاية البساطة تقدم للحصول على قرض السيارة، على أن يتم التعامل مع أحد معارض السيارات المعتمدة من البنك وهذه المستندات هي.