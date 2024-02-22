زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 “أعرف نصيبك كام” هتجيب 3 زيت و4 سكر

ازدادت عمليات البحث في الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 حيث يتمنى ويترقب الكثير من المواطنين في مصر زيادة نصيب الفرد عل التموين وذلك بعد غلاء الأسعار ومع اقتراب شهر رمضان المبارك ، ولم تعلن وزارة التموين والتجارة الداخلية حتى الآن عن زيادات جديدة على نصيب الفرد عل التموين ، ويبلغ نصيب الفرد 50 جنيهًا مصريًا على بطاقة التموين ، ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم وضع زيادات جديدة على بطاقة التموين خلال السنوات الأخيرة الماضية.

زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن عدم زيادة نصيب الفرد في تموين شهر مارس 2024 وأن نصيب الفرد عل التموين ثابت بقيمة 50 جنيهًا للفرد يحصل بها المواطن على السلع التموينية المتوفرة بأسعار مخفضة حيث يتم توفير أكثر من 32 سلعة تموينية في جميع منافذ وزارة التموين على مستوى الجمهورية ، ومن المتوقع أن يتم افتتاح الكثير من معارض أهلاً رمضان في جميع المحافظات بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك 2024.

موعد صرف تموين شهر مارس 2024

بعد معرفة حقيقة زيادة نصيب الفرد على التموين يبحث الكثير من المواطنين عن موعد صرف تموين شهر مارس 2024 وذلك يوم 1 مارس القادم ، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك الموافق 11 مارس 2024 ، ويستطيع المواطن الحصول على زجاجة زيت سعة 800 جرام وكيلو سكر ، كما تتوفر الكثير من السلع التموينية الرئيسية على بطاقة التموين بأسعار مخفضة.