أضبطها حالًا “تردد قنوات MBC بأعلى جودة” شاهد المسلسلات الرمضانية 2024

تعد قنوات MBC واحدة من أبرز الترددات التي يبحث عنها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي وتتميز هذه القنوات بتقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من المحتوى الترفيهي والثقافي مما يجعلها محطة مفضلة للعديد من الأشخاص إليك نظرة عامة على مجموعة قنوات MBC

تردد قنوات MBC

تعد قناة MBC مصر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في العالم العربي حيث تقدم محتوى مميز ومتنوع يلبي اهتمامات مختلف الجماهير تتضمن القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات العربية والمصرية بالإضافة إلى مسلسلات هندية تحظى بشعبية كبيرة ومن بين البرامج البارزة التي تعرضها القناة برنامج الإعلامي الكبير عمرو أديب الذي يتناول قضايا مختلفة بشكل حيوي وممتع.

تردد قنوات MBC على النايل سات:

التردد:11470

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

تردد قنوات MBC على العرب سات:

التردد:11270

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 6\5

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