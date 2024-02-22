تردد القنوات
أضبطها حالًا “تردد قنوات MBC بأعلى جودة” شاهد المسلسلات الرمضانية 2024
تعد قنوات MBC واحدة من أبرز الترددات التي يبحث عنها الملايين من المشاهدين في جميع أنحاء الوطن العربي وتتميز هذه القنوات بتقديم مجموعة متنوعة ومتميزة من المحتوى الترفيهي والثقافي مما يجعلها محطة مفضلة للعديد من الأشخاص إليك نظرة عامة على مجموعة قنوات MBC
تردد قنوات MBC
تعد قناة MBC مصر واحدة من أبرز القنوات التلفزيونية في العالم العربي حيث تقدم محتوى مميز ومتنوع يلبي اهتمامات مختلف الجماهير تتضمن القناة مجموعة متنوعة من البرامج والمسلسلات العربية والمصرية بالإضافة إلى مسلسلات هندية تحظى بشعبية كبيرة ومن بين البرامج البارزة التي تعرضها القناة برنامج الإعلامي الكبير عمرو أديب الذي يتناول قضايا مختلفة بشكل حيوي وممتع.
تردد قنوات MBC على النايل سات:
- التردد:11470
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
تردد قنوات MBC على العرب سات:
- التردد:11270
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: عمودي
- معامل تصحيح الخطأ: 6\5
لضبط قنوات MBC على جهازك
ضبط تردد الضروري التأكد من مواصفات جهاز الاستقبال وتوافقه مع التردد الجديد
- 1. انقر على خانة “القائمة” في جهاز الاستقبال.
- 2. اضغط على “التثبيت” أو “البحث عن القنوات”.
- 3. حدد القمر الصناعي المطلوب لاستقبال إشارة القناة.
- 4. قم بإدخال تردد القناة المطلوب في الخانة المخصصة له.
- 5. انقر على “بحث” لبدء عملية البحث عن القناة.
- 6. انتظر حتى اكتمال عملية البحث والتقاط القناة، ثم اختر “حفظ”.
- 7. ستظهر القناة الآن في قائمة القنوات المتاحة على التلفاز.