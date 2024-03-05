حجازي يوضح حقيقة تعليق الغياب في المدارس في رمضان+حالات تخفيف اليوم الدراسي للطلاب

حقيقة تعليق الغياب في المدارس في رمضان، أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان المبارك، والتي مع اقترابها تزداد الأسئلة المطروحة حول إمكانية تعليق الغياب في المدارس في شهر رمضان، والتي انتشرت بين العديد من الطلاب عبر العديد من جروبات الفيسبوك، ولكن تم نفي كل هذه الشائعات من قبل مصادر موثوقة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي أكدت بدورها أن العملية التعليمية ستمشي على نفس المنوال دون حدوث أي تغيير، تابع معي.

حقيقة تعليق الغياب في المدارس في رمضان

كما ذكرت أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بنفي كل الأقاويل التي انتشرت في الفترة الأخيرة قبل قدوم شهر رمضان المبارك، والتي تتعلق بإمكانية تعليق الغياب في المدارس في شهر رمضان، كما أكد الدكتور رضا حجازي على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ضد الطلاب الذين تتخطى نسبة غيابهم النسبة الطبيعية، كما أكدت أن كل شيئ يسير كما هو الآن دون أي تغييرات قد تحدث سواء في الحضور أو الانصراف أو الغياب، كما أكدت أيضًا أنه لا نية في تغيير الأنماط التي تمشي عليها العملية التعليمية في شهر رمضان المبارك لكل المدارس سواء الحكومية أو الخاصة أو التجريبية.

هل يمكن تخفيف اليوم الدراسي في رمضان

نوه المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا تواجهنا اي مشاكل في اليوم الدراسي في المدارس ذات نظام الفترة الواحدة، ولكن المشكلة تكمن في المدارس التي تسير على فترتين، وقال إنه يمكن تقليل زمن الحصة من 10 إلى 15 دقيقة، كما يمكن أيضًا إلغاء حصة الألعاب والتربية الفنية في هذا الوقت حتى يتم تخفيض عدد ساعات حضور كل فترة، خاصة الفترة المسائية مراعاة للصيام والسيدات العاملات في التدريس، حتى يستطيعوا الموازنة بين عملهم في المدرسة وامورهم المنزلية في هذا التوقيت بالتحديد.