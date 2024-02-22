” molsa.gov.iq مظلتي” لينك اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة

يرغب العديد من المواطنين في مختلف محافظات العراق، من الإطلاع عن كشوفات المشمولين في الوجبة السابعة، حيث إن برنامج الرعاية الاجتماعي هو من أهم البرامج الداعمة لعدد كبير من المواطنين داخل كافة المحافظات العراقية، فضلاً عن أن هذا الدعم المالي يُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة وملائمة لجميع المتقدمين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

عرض كشوفات اسماء المشمولين في الوجبة السابعة

جاءت أهم خطوات القيام بالإستعلام عن أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم يتم إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

اختيار الوجبة التي عليها الدور.

ليتم بعدها إدخال البيانات الخاصة بالمستفيد.

الضغط على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من استخراج جميع الكشوفات المعنية بالوجبة.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية بالعراق

تتمثل أهم شروط القيام بالتقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق، كما على النحو الأتي:-