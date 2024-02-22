هسة كشوف pdf.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في عموم المحافظات العراقية عبر منصة مظلتي

أصبحت اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من أبرز الموضوعات البحثية الأكثر تداولا خلال الساعات الأخيرة، والجدير بالذكر أن برنامج الرعاية الاجتماعية من أهم البرامج التي قدمت في العراق لمساعدة الطبقات الكادحة على مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية، وقد استقبلت الوزارة حوالي 500 طلب من الأسر المستحقة وجاري مراجعتها، وفي هذا السياق سوف نوضح كافة التفاصيل عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية إلى جانب ذلك خطوات الاستعلام عنها.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

لم تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حتى وقتنا الحالي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 لأن الوزارة تقوم بفحص كافة الطلبات التي قدمها من كافة المواطنين بالإضافة إلى الزيارات الميدانية، ومن المقرر ظهور النتائج خلال الأيام القادمة، ومن أهم الشروط التي وضعتها الوزارة للقبول ضمن الرعاية الاجتماعية، ومنها:

أن يتمتع المتقدم بالجنسية العراقية، بالإضافة إلى إقامته بصفة دائمة بالعراق.

أن يكون المتقدم من أصحاب الدخل المحدود أو المتوسط.

تقديم كافة المستندات التي تثبت مدى استحقاق لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

أن تتألف أسرة صاحب الطلب من 4 أفراد.

كيفية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

إذا أردت التحقق من قبولك ضمناسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024حيث يمكنك ذلك من خلال اتباع الخطوات:

النقر على منصة مظلتي الإلكترونية التابعة.

اكتب رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

قم باختيار هيئة الرعاية الاجتماعية.

حدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024.

أدخل بعد ذلك رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

اكتب كافة البيانات الخاصة بالمتقدم مثل رقم الهوية، والاسم بالكامل.

اضغط بعد ذلك على تنزيل.

وبذلك سوف تتمكن من الحصول على كشوفات بصيغة بي دي اف تتضمن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية، وقد سعت الحكومة إلى توفير برنامج الدعم الاجتماعي من أجل مواجهة الظروف الاقتصادية المتدنية، والتخفيف من الأعباء المالية التي تواجهها البلاد خلال وقتنا الراهن.

حتى الآن لم يتم الكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في أي من محافظات العراق، وقريبا ستقوم وزارة العمل العراقية بالاعلان عن اسماء المشمولين ليتم صرف الدعم لهم وفقا لعدد افراد الاسرة.