تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 1 و2 و3 الجديد Alkass HD 2023 علي جميع الأقمار

تعد قنوات الكأس القطرية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في منطقة الخليج، حيث تسلط الضوء على البطولات الرياضية الخليجية والآسيوية بشكل متميز. تأسست القناة في عام 2006 بصورة قناة واحدة باسم Alkass الرياضية، لتتطور إلى ستة قنوات رياضية تنقل الأحداث الرياضية المختلفة بجودة عالية HD. وتعد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة HD من بين القنوات المفتوحة على النايل سات لتسهيل متابعة الأحداث الرياضية للمشاهدين دون اشتراكات باهظة الثمن.

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية عرب سات التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 تردد قناة الكأس الرياضية القطرية نايل سات التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4 تردد قناة الكأس الرياضية القطرية سهيل سات التردد: 10770

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4 قناة الكأس تعتبر قنوات الكأس القطرية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في المنطقة الخليجية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأحداث الرياضية الممتعة والشيقة. تأسست هذه القنوات في العام 2006، ومنذ ذلك الحين تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم والرياضة عامة. تقوم قنوات الكأس القطرية الرياضية بتغطية العديد من البطولات المحلية والدولية، وتعرض أجمل وأرقى المباريات على مدار الساعة، وبجودة عالية الوضوح. يمكن مشاهدة قنوات الكأس القطرية الرياضية على العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة، مما يتيح للمشاهدين في كافة أنحاء العالم التمتع بمشاهدة أعلى مستويات الرياضة والترفيه.