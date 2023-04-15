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تردد قناة الكأس الرياضية القطرية 1 و2 و3 الجديد Alkass HD 2023 علي جميع الأقمار

البديلمنذ 16 دقيقة
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تعد قنوات الكأس القطرية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في منطقة الخليج، حيث تسلط الضوء على البطولات الرياضية الخليجية والآسيوية بشكل متميز. تأسست القناة في عام 2006 بصورة قناة واحدة باسم Alkass الرياضية، لتتطور إلى ستة قنوات رياضية تنقل الأحداث الرياضية المختلفة بجودة عالية HD. وتعد قناة الكأس القطرية الرياضية المفتوحة HD من بين القنوات المفتوحة على النايل سات لتسهيل متابعة الأحداث الرياضية للمشاهدين دون اشتراكات باهظة الثمن.

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية عرب سات

  • التردد: 12245
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية نايل سات

  • التردد: 11919
  • الاستقطاب: أفقي
  • معدل الترميز: 27500
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة الكأس الرياضية القطرية سهيل سات

  • التردد: 10770
  • الاستقطاب: عمودي
  • معدل الترميز: 27500
  • معدل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة الكأس

تعتبر قنوات الكأس القطرية الرياضية من أهم القنوات الرياضية في المنطقة الخليجية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأحداث الرياضية الممتعة والشيقة. تأسست هذه القنوات في العام 2006، ومنذ ذلك الحين تحظى بشعبية كبيرة بين عشاق كرة القدم والرياضة عامة. تقوم قنوات الكأس القطرية الرياضية بتغطية العديد من البطولات المحلية والدولية، وتعرض أجمل وأرقى المباريات على مدار الساعة، وبجودة عالية الوضوح. يمكن مشاهدة قنوات الكأس القطرية الرياضية على العديد من الأقمار الصناعية الشهيرة، مما يتيح للمشاهدين في كافة أنحاء العالم التمتع بمشاهدة أعلى مستويات الرياضة والترفيه.

البديلمنذ 16 دقيقة
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