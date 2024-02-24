الوحش الروسي نازل بتقله..مواصفات لادا نيفا 2024 |سعر عربية Lada Niva 2024

مواصفات لادا نيفا 2024، تعتبر سيارة لادا نيفا هي واحدة من أفضل السيارات التي تسير على الطرق الخاصة بالمملكة العربية السعودية هذه السيارة هي إصدار 2022 ولكنها تتواجد بكثرة في معارض المملكة العربية السعودية تتميز بالتقنيه العالية الموجودة بها ولذلك كل شخص يبحث عن العملية يمكن أن يفكر في شراء سيارة لادا نيفا الفريدة من نوعها، وسوف نتعرف في المقالة على التفاصيل الكاملة الخاصة بها.

مواصفات لادا نيفا 2024

سيارة لادا نيفا هي سيارة مصنوعة من قبل الشركة الروسية لادا هي سيارة من النوع الدفع الرباعي، قوية جدا وفريدة من نوعها تحتوي على تقنيات حديثة ولكن الشركة قامت بالإعلان عن اطلاق إصدارات جديدة من هذه السيارة ولكن بتقنيات أحدث وإمكانيات أقوى، وتعتبر هذه السيارة قوية لأنها تتمكن من السير على جميع أنواع طرق المملكة العربية السعودية سواء الرملية أو الصهرية بالإضافة إلى أنها متميزة في السعر أيضا:

محرك لادا نيفا المحرك الخاص بالسيارة قوي قوته تعادل 114 حصان.

مزود بإسطوانة بقوة 1600 سي سي.

ينتج عن الأسطوانة قوة تعادل 168 حصان.

يمتلك أيضا إسطوانة اثنين لتر تقطع ازاحة تعادل 2000 سم3. الأمان في لادا نيفا تمتلك السيارة إطارات قوية جدا مصنوعة من البلاستيك المقاوم لأي أنواع من الصدمات وبالتالي تتمكن من حماية السيارة.

‏تمتلك فرامل القوية جدا مناعة للإنغلاق.

‏تمتلك السيارة مصابيح من نوع الليد القوية جدا وبالتالي الرؤية الجيدة.

موجود مقاعد مستلقي خاصة بالسيارة تكون مفيدة ومريحة جدا.

‏على الرغم من تواجد سرعات عالية بالسيارة إلا أنها تكون مستقرة أثناء استخدام هذه السرعات.

وجود وسائد هوائية لحماية جميع الركاب في حال حدوث التصادم. وسائل الترفيه فالسيارة السيارة مزودة بإمكانيات لمنع وصول الضوضاء إلى داخلها.

بها ابل كاربلاي.

‏إمكانية الاتصال بخاصية ال Bluetooth.

‏وجود إضاءات داخلية بالسقف لزيادة الإضاءة في السيارة من الداخل.

سعر سيارة لادا نيفا

‏يختلف سعر السيارة باختلاف النسخة: