الوحش الروسي نازل بتقله..مواصفات لادا نيفا 2024 |سعر عربية Lada Niva 2024
مواصفات لادا نيفا 2024، تعتبر سيارة لادا نيفا هي واحدة من أفضل السيارات التي تسير على الطرق الخاصة بالمملكة العربية السعودية هذه السيارة هي إصدار 2022 ولكنها تتواجد بكثرة في معارض المملكة العربية السعودية تتميز بالتقنيه العالية الموجودة بها ولذلك كل شخص يبحث عن العملية يمكن أن يفكر في شراء سيارة لادا نيفا الفريدة من نوعها، وسوف نتعرف في المقالة على التفاصيل الكاملة الخاصة بها.
مواصفات لادا نيفا 2024
سيارة لادا نيفا هي سيارة مصنوعة من قبل الشركة الروسية لادا هي سيارة من النوع الدفع الرباعي، قوية جدا وفريدة من نوعها تحتوي على تقنيات حديثة ولكن الشركة قامت بالإعلان عن اطلاق إصدارات جديدة من هذه السيارة ولكن بتقنيات أحدث وإمكانيات أقوى، وتعتبر هذه السيارة قوية لأنها تتمكن من السير على جميع أنواع طرق المملكة العربية السعودية سواء الرملية أو الصهرية بالإضافة إلى أنها متميزة في السعر أيضا:
|محرك لادا نيفا
|الأمان في لادا نيفا
|وسائل الترفيه فالسيارة
سعر سيارة لادا نيفا
يختلف سعر السيارة باختلاف النسخة:
- تتوفر السيارة في المملكة العربية السعودية لدى جميع الوكلاء الخاص بالشركة بسعر 34,000 ريال سعودي.
- بينما سعر لادا نيفا ليجند في روسية يكون بدايةً من 927,500 روبل روسي ما يعادل 309 ألف جنيه مصري.
- بينما نيفا ترافل فتكون بسعر مليون و215 ألف روبل روسي مايعادل 405 ألف جنيه مصري.