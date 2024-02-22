شوف بنفسك.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم، من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها في مصر في هذا التوقيت، حيث يواصل الجنيه المصري حالة من التحسن الملحوظ امام الدولار الامريكي اليوم في السوق السوداء، ومن الجدير بالذكر أن الكثير من الأشخاص يواصلون البحث عن سعر الدولار بعد تراجعه بصورة يومية نظرا له من اهميه بالغه في التعاملات المالية والتجارية، ولمعرفة المزيد تابع معنا.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم

سوف ننشر لكم سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم:

بلغ سعر 1 دولار أمريكي 62.3 جنيه مصري.

بلغ سعر 5 دولار أمريكي نحو 311.6 جنيه مصري.

بلغ سعر 10 دولار أمريكي نحو 623.1 جنيه مصري.

بلغ سعره 25 دولار أمريكي نحو 1557.8 جنيه مصري.

بلغ سعر 50 دولار أمريكي نحو 3115.5 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم فى البنوك المصريه

نستعرض لكم سعر الدولار مقابل الجنية المصري في البنوك المصرية وذلك بعد كثرة التساؤلات عليه وهو كالآتي:

قد بلغ سعر الدولار في البنك الاهلي المصري في حاله الشراء 30.75 جنيه مصري وفي حالة البيع 30.85 جنيه مصري.

قد بلغ سعر الدولار في بنك مصر في حاله الشراء 30.75 جنيه مصري وفي حالة البيع 30.85 جنيه مصري.

قد بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي في حاله الشراء 30.85 جنيه مصري وفي حالة البيع 30.95 جنيه.

ختاما نكون قد أوضحنا سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء اليوم.