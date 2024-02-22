التجار فرحانين.. شوف سعر الحديد والاسمنت اليوم في مصر

سعر الحديد اليوم حديد عز،من أكثر المواضيع التي يتم البحث عنها عبر محرك البحث الشهير جوجل ويرغب الكثير من المواطنين بمعرفتها حيث يعتبر الحديد من أهم المواد البنائية التي يستخدمها المستهلكون والأشخاص الذين يرغبون في البناء، لذلك يتابعون الأسعار بصورة يومية ولمعرفة المزيد حول هذا الشأن يرجى متابعة السطور التالية من هذا المقال.

سعر الحديد اليوم في مصر

قد جاء سعر الحديد اليوم حديد عز على النحو التالي:

بلغ سعر طن حديد عز مبلغ 49,920 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد العتال 55500 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد بشاي مبلغ 42900 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد الكومى بمبلغ 49500 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم مبلغ 54500 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم مبلغ 49,750 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد الجيوشي اليوم 49500 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد المراكبي اليوم 49920 جنيه مصري.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم مبلغ 49500 جنيه مصري.

سعر الاسمنت اليوم في مصر

قد جاء سعر الاسمنت اليوم في مصر على النحو التالي:

قد سجل سعر اسمنت المعلم 2090 جنيه مصري.

قد سجل أسمنت الفهد اليوم 2020 جنيه مصري.

قد سجل أسمنت السهم 2060 جنيه مصري.

قد سجل أسمنت السويدي اليوم مبلغ 2290 جنيه مصري.

قد سجل سعر أسمنت وادي النيل 2100 جنيه مصري.

في الختام نكون قد عرضنا لكم سعر الحديد اليوم حديد عز السبت 17 فبراير 2024 سعر الاسمنت.