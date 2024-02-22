“سلي طفلك” .. بضغطة واحدة حمل تردد قناة الأطفال الجديد بيبي كيدز 2024 على النايل سات و”لا تفوت فرصة إسعاد صغارك”

بعد انقطاع لفترة من الوقت لبث قناة بيبي كيدز ها هي تعود من جديد وتحمل معها العديد من المزايا من حيث المحتوى المقدم عليها للأطفال ونظرا لأن هذه القناة تعتبر من القنوات المميزة بالنسبة للصغار، نجد أنها أصبحت أساسية في منازلنا كونها محببه لجميع الأطفال وهذا الأمر جعل عدد كبير جدا من الأمهات هما الأكثر بحثا عن تردد قناة بيبي كيدز على القمر الصناعي نايل سات، وجدير بالذكر أن قناة بيبي كيدز تقدم مجموعة من الرسوم الكرتونية المميزة بالإضافة إلى أفلام الكرتون والأناشيد، وبعض البرامج المخصصة للأطفال من أعمار مختلفة ومن خلال موقعنا وفي هذا الموضوع، نذكر لكم تردد قناة بيبي كيدز لعام 2024 تابع السطور القادمة تفاصيل أكثر حول الموضوع.

تردد قناة بيبي كيدز الجديد

عزيزتي الأم إذا كنت تبحثين الآن عند تردد قناة بيبي كيدز المميزة على القمر الصناعي نايل حتى يتمكن أطفالك من مشاهدة الأفلام والمسلسلات الكرتونية التي تعرض على شاشة هذه القناة بشكل مجاني تماما يمكن أن يتم هذا الأمر بكل سهولة من خلال ضبط التردد الجديد للقناة، علما بأن قناة بيبي كيدز هي من القنوات التي تحرص على تقدم برامج تجذب انتباه الأطفال الصغار إليها لذلك تربعت على عرش قنوات الأطفال دون منافس، وهذه القناة متوفر لها عدد 2 تردد يمكن من خلاله استقبال القناة على النايل سات إليكم التفاصيل:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11393,11603.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅞.

الاستقطاب: أفقي H.

أهم برامج قناة بيبي كيدز 2024

على جانب آخر نجد أن قناة بيبي كيدز تقدم على شاشتها مجموعة من البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال هذا طبعا بخلاف مسلسلات وأفلام الكرتون وغيرها من المحتوى المميز للأطفال، وبعد ضبط التردد السابق الإشارة إليه يمكن مشاهدة تلك البرامج المميزة ومسلسلات الكرتون على قناة بيبي كيدز: