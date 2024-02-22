ظهرت الٱن .. نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 تعرف عليها بالدرجات

نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 ظهرت اليوم على عدة مواقع رسمية قد نوهت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية من قبل ظهورها، وذلك حتى يتسنى للطلاب وأولياء الأمور الحصول على النتيجة بشكل دقيق بعيدًا عن المواقع الغير رسمية، وقد تم الإعلان عن النتيجة بعد تأكد الوزارة التام من أنه تم مراجعتها أكثر من مرة بدقة كبيرة من جانب المسئولين عن عمليات التصحيح والمراجعة، ويمكننا التعرف على كل ما يتعلق بهذه النتيجة وطرق وخطوات الحصول عليها بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024

بالنسبة لـ نتائج التمهيدي الثالث متوسط 2024 قد تم التنويه عن ظهورها اليوم من جانب المتحدث الإعلامي الرسمي لوزارة التربية والتعليم السيد/ كريم السيد، بأنها ستظهر اليوم الموافق الخميس الثاني والعشرين من فبراير لعام ٢٠٢٤، مع ذكر الجهود الكبيرة للوزارة لصدورها بشكل دقيق، والحصول عليها من خلال خطوات بسيطة على موقع نتائجنا كالتالي:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العراقية نتائجنا .

النقر على خيار “الاستعلام عن النتائج”.

اختيار “المراحل التمهيدية”.

اختيار مرحلة “الثالث المتوسط”.

كذلك تحديد محافظة الطالب.

كتابة رقم جلوس الطالب.

اختيار “استعلام”.

ستظهر أمامك النتيجة.

نتائج الإمتحانات للمرحلة المتوسطة لعام ٢٠٢٤

يتم الإعلان عن نتائج الإمتحانات من جانب الوزارة، بمجرد الإنتهاء من التصحيح والمراجعة، وتظهر على موقع وزارة التربية والتعليم، ويتم الحصول عليها كالتالي: