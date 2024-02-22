خبر x السريع 170 الف مستنياك.. زيادة مكافأة نهاية الخدمة لكل موظف في الدولة + احسب فلوس الجديد من دلوقــت

يبحث الكثير من الموظفين عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة، حيث نصت المادة 157 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لعام 2019، على أن يحسب مبلغ مكافأة نهاية الخدمة على أساس واقع أجر شهر لكل عام من سنوات خدمة الموظف، وهذا القرار يهدف إلى تحسين شروط العمل، واهتمام الحكومة بمصالح موظفيها، لأن مكافأة نهاية الخدمة أحد الحقوق الاساسية التي تضمنها الحكومة لموظفيها.

زيادة مكافأة نهاية الخدمة 2024

يتم تحديد معايير مكافأة نهاية الخدمة وفقا للوائح التي تحددها الحكومة، مثل مدة الخدمة، والراتب الأساسي للموظف، حيث تتفاوت زيادة مكافأة نهاية الخدمة حسب عدد السنوات العمل التي استمر فيها الموظف داخل الخدمة، على أن يتم إحتساب مكافأة نهاية الخدمة بحساب أجر شهر من الأجر الأساسي المنصوص عليه بالقانون لكل وظيفة عن كل سنة من السنوات التي قضاها الموظف داخل الوظيفة.

صرف مكافأة نهاية الخدمة بالزيادة الجديدة

أعلن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات عن زيادة مكافأة نهاية الخدمة، والتي يتم حسابها على النحو التالي:

الحالة الأولى:

تكون مكافأة نهاية الخدمة من سنة إلى 5 سنوات، هي مجموع مرتب 21 يوم عن كل سنة.

الحالة الثانية:

إذا ازدادت الخدمة عن 5 سنوات، فيكون مكافأة نهاية الخدمة للخمس سنوات الأولى بواقع مجموع 21 يوم عن كل سنة، مضافا إليها مرتب 30 يوم عمل عن كل سنة تزيد على 5 سنوات كالآتي: