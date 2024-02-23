داونلـــود ⭕️ اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة | بحث مظلتي اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة السابعة pdf

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة أصبحت مسألة في العراق واحدة من المواضيع التي تثير اهتمام المواطنين في مختلف مناطق البلاد لمتابعة كشوف الرعاية الاجتماعية، ويُقدم هذا النوع من الرعاية الدعم للعديد من المتقدمين الذين يسعون إلى تخفيف العبء الاقتصادي عن الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، يُتاح للمواطنين استعلام عن كشوفات المستفيدين من الرعاية، وسنقدم أدق التفاصيل حول الموضوع فى هذا المقال.

شروط التقديم فى الرعاية الاجتماعية

يمكن الحصول على الرعاية الاجتماعية عن طريق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها في المواطن لـ اسماء الرعاية الاجتماعية وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:

أن يكون المتقدم عراقي الجنسية وأن يكون مقيم دائم. أن يتراوح عمر الشخص المتقدم ما بين 18 و60 عاماً. ألا يتجاوز الدخل الشهري الحد الأدنى بالرعاية الاجتماعية. أن يكون من أصحاب الدخل الغير منتظم. أن لا يملك اى ممتلكات باهظة. أن تكون أسرته مكونة من أربعة أو أكثر.

موعد إعلان اسماء الرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن موعد اعلان اسماء المشمولين الوجبة الاخيرة، وقد أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أنه يتم الاستعداد حالياً لرفع الكشوفات الخاصة بالمستفيدين عبر منصة مظلتي، وسيتم صرف الدفعة الخاصة بشهر فبراير 2024 خلال هذا الشهر الحالى، والتي سيستفيد منها حوالي مليونين و150 ألف أسرة عراقية فى العراق، ممن توافرت فيهم كافة الشروط المطروحة من وزارة العمل.

الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية لعام 2024

وضعت الحكومة العراقية رابط للتعرف على اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة منصة مظلتي لتحسين مستوى معيشتهم ويمكن التعرف عليهم من خلال إتباع مجموعة من الخطوات تتمثل فيما يلي:

لا بد من الدخول إلى موقع منصة مظلتي . ثم يتم الدخول إلى “قسم الخدمات الالكترونية”. يتم الضغط على خيار “ هيئة الرعاية الاجتماعية”. كذلك يقوم المواطن بتحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها. القيام بإدخال البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحتها والتأكد من صحة اسم المحافظة. الضغط على خيار “استعلام”. الانتظار حتى يتم إظهار الكشوف بعدها يقوم المواطن بتحميلها. بعد تحميل الكشوف يقوم المواطن بالبحث عن اسمه في الكشوف.

موعد صرف الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

ترتفع معدلات بحث المواطنين حول قوائم وكشوفات اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة التي طال انتظارها بشكل واضح، حيث يرغب الجميع في صرف أموال هذا الدعم في أقرب وقت نظرا لقلة المواد الغذائية في بيوت المستفيدين، ومنها يمكننا القول إنه حتى الآن لا يمكننا معرفة الموعد الرسمي الذي سوف يحصل فيه المستفيد على نقود هذا الدعم.

لا سيما أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أكدت على كون صرف الوجبة السابعة سيكون خلال الأيام القليلة القادمة، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من الأشخاص يتوقعون أن صرف هذه الدفعة ستكون قبل بداية شهر رمضان الكريم، حتى يستطيع المستفيدون شراء مستلزمات رمضان