“خبر هيخلي الناس تفرح وتزقطط ” التموين تزف بشري سارة للمواطنين بشأن اسعار السلع الغذائية.. احلي خبر قبل رمضان..!!

تعد وزارة التموين من الجهات الحكومية المهمة التي تهتم بضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وجودة عالية وفي إطار جهودها المستمرة لتحقيق هذا الهدف أعلنت وزارة التموين بشرى سارة تُسعد جميع المواطنين قبل حلول الشهر الكريم وذلك من خلال تقديم مجموعة من الإجراءات والتسهيلات التي من شأنها أن تسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين وبجانب زيادة كميات السلع وأعلنت الوزارة أيضاً عن تخفيضات كبيرة على الأسعار خلال هذه الفترة بهدف تخفيف العبء المالي عن كاهل المواطنين وتحفيز الاقتصاد المحلي ومن المتوقع أن تسهم هذه التخفيضات في تحسين قوت الشراء وتقليل نسبة التضخم مما سيعزز الثقة والاستقرار في السوق المحلي.

قرارات وزارة التموين

بناءً على آخر توجيهات وزير التموين تم اعتماد سلسلة من الإجراءات الضرورية فيما يتعلق بأسعار السلع التموينية المختلفة تم خفض أسعار العديد من هذه السلع بشكل كبير بما في ذلك سعر زيت الخليط بحجم 800 مل الذي انخفض سعره إلى 65 جنيهًا بدلاً من 70 جنيه مما أثار فرحة كبيرة بين العديد من المواطنين الذين يحتاجون إلى شراء السلع الغذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك وأكدت الجهات المعنية توفر جميع السلع التموينية في جميع نقاط البيع بالإضافة إلى توفير مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية الأساسية في معارض أهلاً رمضان بالتعاون مع الشركات القابضة للصناعات الغذائية.

انخفاض اسعار السلع الغذائيه في شهر رمضان

من المتوقع أن تشهد معارض استعداداً كبيرًا لاستقبال شهر رمضان الكريم حيث من المتوقع أن يتم طرح أعداد هائلة من السلع الغذائية في مختلف المحافظات بأسعار مخفضة تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين حيث أصدرت مجموعة من القرارات الجديدة لتخفيض أسعار السلع التموينية بهدف التصدي للتحديات المعيشية الصعبة ومكافحة ارتفاع التكاليف في الوقت الحالي.