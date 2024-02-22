مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 مترجمة قصة عشق بجودة hd

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149 من اكثر الأشياء التي تشغل محركات بحث جوجل صباح اليوم الخميس الموافق 22 من شهر فبراير الجاري لعام 2024 وذلك من قبل العديد من المشاهدين الذين يرغبون في مشاهدة الحلقة الجديدة من مسلسل المؤسس عثمان الجزء الخامس وذلك بعد الشهرة الكبيرة التي حققها المسلسل في المواسم السابقة وبعد الاحداث الشيقة التي حدثت في الحلقة 148 من مسلسل مؤسس عثمان يرغب العديد من المشاهدين في معرفة موعد وطريقة مشاهدة الحلقة الجديدة من المسلسل والتي سوف تشهد أحداث قوية بين المؤسس عثمان وجلاد روما.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149

يعتبر المسلسل المؤسس عثمان واحداً من افضل المسلسلات التاريخية التي زاع صيتها في جميع أنحاء الوطن العربي ولها العديد من المتابعين والمشاهدين في كل مكان ليس فقط في تركيا ويرغب الكثير من الاشخاص في متابعة الأحداث الجاريه في المسلسل لحظة بلحظة، حيث يحكي المسلسل عن المؤسس عثمان بن ارطغرل مؤسس الدولة العثمانية الذي تفضل اعدائه من التتار والمغول والصليبيين واستطاع ان يهزمهم في الكثير من المعارك وحافظ على دولته كدولة مستقلة ورفع راية الاسلام في كل مكان، كما يتعرض عثمان للعديد من الخيانات في دولته بسبب خيانة الكثير له من اقربائه.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 149

يتساءل الكثير من المشاهدين عن موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان، حيث يتم عرضه كل أربعاء على قناة ATV التركية في تمام الساعة 12:00 صباحاً، كما يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية يوم الخميس في تمام الساعة 9:00 مساء.

تردد قناة ATV التركية

يمكن ضبط تردد قناة ATV التركية على القمر الصناعي نايل سات من خلال التردد التالي:

تردد القناة: 10796.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد القناة الفجر الجزائرية على عرب سات

كما يمكن ضبط تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي عرب سات من خلال التردد هذا:

تردد القناة: 12692.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.